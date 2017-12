330 43

COMUNICADO: Guangzhou acoge el Foro Fortune Global

Líderes procedentes de todo el globo se reúnen en Guangzhou para el muy esperado congreso sobre Apertura e innovación: dando forma a la economía mundial

GUANGZHOU, China, 5 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Guangzhou se convierte esta semana en el centro de los negocios internacionales al dar la bienvenida a líderes mundiales y empresariales a esta emergente ciudad del sur de China para celebrar el Foro Fortune Global 2017 [http://www.fortuneconferences.com/global-forum-2017/2017-agenda-overview/] y el primer evento Fortune Brainstorm TECH International [http://www.fortuneconferences.com/global-forum-2017/2017-agenda-overview/].

Más de 760 invitados distinguidos y casi 400 empresas destacadas se reunirán para el muy esperado evento Fortune que se celebrará entre el 6 y el 8 de diciembre, entre ellos, dignatarios procedentes de ciudades nacionales y extranjeras de renombre mundial, líderes clave del sector y directores, presidentes, consejeros delegados y socios principales de más de 120 empresas de la lista Fortune 500.

Guangzhou también ha sido elegida como la sede del primer Fortune Brainstorm TECH International, que se fundamenta en los 16 años de historia del evento Brainstorm TECH en Estados Unidos y representa la primera lluvia de ideas sobre tecnología que se celebra internacionalmente. Este evento aunará a líderes de la economía creativa para explorar la revolución de la innovación en China, así como la forma en la que los pioneros del país están transformando y fomentando la innovación a nivel masivo.

Guangzhou es el emplazamiento ideal para estos foros internacionales y multilaterales dada su posición como centro de comercio e intercambio mundial, siempre abierto al mundo exterior. La capital de la provincia de Guangdong encarna la fortaleza constante de la economía china, junto a su brillante futuro impulsado por la innovación. El delta del río de las Perlas, que incluye a Hong Kong y Macao, con Guangzhou como centro, es la región económica más activa del mundo en estos momentos y la Gran Area de la Bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao presenta un inmenso potencial de crecimiento.

Este mes, rodeadas de la diversa y vibrante economía de Guangzhou y de su favorable panorama empresarial, tendrán lugar varios debates proactivos en torno a la temática integral del foro, "Apertura e innovación: dando forma a la economía mundial", así como sobre los conceptos subyacentes relativos a la globalización y la digitalización. Las cuatro ramas del foro (Revolución de la innovación, El futuro de la globalización, Liderazgo en el siglo XXI y Desarrollo sostenible) contarán con algunas de las mentes más brillantes y los líderes más respetados del mundo, como Tim Cook, consejero delegado de Apple; Jack Ma, presidente ejecutivo de Alibaba Group y Pony Ma, cofundador, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Tencent; además de dignatarios locales de Guangzhou, como Li Chuyuan, presidente de Guangzhou Pharmaceutical Holdings Ltd. y Zeng Qinghong, presidente de Guangzhou Automobile Group Co. Ltd, entre otros.

"Guangzhou fomenta el crecimiento económico, genera innovación y apoya a las empresas y a las personas que trabajan y residen en la región, con ya más de ocho millones de metros cuadrados de incubadoras de negocios de alta tecnología, en los que se incluyen más de 120.000 empresas tecnológicas innovadoras que constituyen una poderosa potencia en los sectores emergentes. El panorama empresarial es propicio y acogedor, dado que Guangzhou optimiza de manera continuada el nivel de conveniencia de cara a la inversión y el comercio en la región", dijo el alcalde de Guangzhou, Wen Guohui.

"El Foro Fortune Global estará centrado en los principales asuntos a los que se enfrentan las empresas multinacionales en un momento crucial de cambio tanto para China como para la economía internacional. En la era digital se está desarrollando una nueva revolución de la innovación a una velocidad nunca vista. Estas fuerzas chocan y dan lugar a complejos retos para los líderes de los negocios internacionales actuales. Esta revolución se sentirá mucho más profundamente en China que en el resto del mundo, debido a su nueva y pujante clase media, su urbanización en crecimiento y sus tecnologías digitales en expansión". -- Foro Fortune Global

Para obtener más información sobre hacer negocios o vivir en Guangzhou, o si desea visitar la ciudad, consulte lifeofguangzhou.com [http://www.lifeofguangzhou.com/index.do].

Encontrará más detalles sobre el Foro Fortune Global en el sitio web oficial del foro [http://www.fortuneconferences.com/global-forum-2017/2017-agenda-overview/].

