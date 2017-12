330 43

COMUNICADO: Carl Data Solutions firma una carta de intención para la gestión de residuos sólidos

VANCOUVER, British Columbia, December 5, 2017 /PRNewswire/ --

Carl Data Solutions Inc. ("Carl Data") continúa su expansión en el sector de gestión de residuos sólidos de IoT Industrial (IIoT) y ha firmado una carta de intención para un proyecto piloto. A nivel mundial, el mercado para la gestión de residuos se espera que crezca a unos 562.000 millones de dólares estadounidenses en 2020. En colaboración con Peak Disposal Services Inc. ("Peak Disposal"), Carl Data está desarrollando un sistema de control de gestión de residuos sólidos de grado industrial.

Peak Disposal gestiona cientos de contenedores para la industria del cine y construcción local en pleno auge. Actualmente, no hay sistemas de control lo suficientemente duraderos como para sobrevivir el rudo tratamiento común en estos lugares de trabajo. Peak Disposal tiene unos 140 contenedores que se beneficiarían de este sistema y pretende implementar el sistema de Carl Data una vez que sea aprobado con éxito. Alan Ligumsky, co-propietario de Peak Disposal, comentó. "Estoy emocionado de ver cómo funciona este proyecto. Será interesante ver cómo podemos utilizar esta tecnología para automatizar nuestro sistema y recopilar datos sobre lo que estamos haciendo para aumentar la eficacia operativa."

El sistema de vigilancia de nivel industrial consistirá en sensores láser con nivel de llenado de vanguardia con dispositivos de comunicación inalámbricos. Los datos se transmiten entonces al almacenamiento en la nube de Carl Data permitiendo a Peak Disposal ver los niveles de residuos actuales e históricos.

Informando del nivel de relleno personalizado, alarmas y otros parámetros se pueden establecer para cada compartimiento independientemente en una interfaz de usuario dedicada, fácil de usar basada en navegador web. Analizando tendencias de datos, previsión de nivel de relleno basado en localización y predicciones similares de avance será posible ahorrar tiempo y dinero de la empresa.

Kevin Marsh, vicepresidente de desarrollo empresarial de Carl Data, comentó, "En Norteamérica y todo el mundo, la gestión de residuos sólidos se ha convertido en una preocupación enorme. El desarrollo y lanzamiento de este nuevo servicio nos permite introducir un nuevo vertical que necesita soluciones de control IIoT ambiental. Estamos seguros que Peak Disposal verá un enorme aumento en la eficacia general cuando nuestro sistema se implemente y esperamos poder implementar este sistema de vigilancia a otras empresas con necesidades similares."

Acerca de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. es una empresa Industrial IoT (IIoT) centrada en la recogida de información de próxima generación, almacenamiento y soluciones de análisis para empresas centradas en los datos. Basándose en sus recientes adquisiciones, Carl ayuda a sus clientes a analizar y comprender todas las formas de datos ambientales a través de una potente plataforma de recogida de datos, control, reportes y herramientas de análisis predictivo.

Carl Data continúa desarrollando aplicaciones para trabajar con nuevos servicios de almacenamiento masivo basado en la nube y herramientas de análisis (Big-Data-as-a-Service (BDaaS) para proporcionar escalabilidad para municipios, servicios públicos y otros verticales de la industria. Estos métodos de recogida y almacenamiento de datos permiten a la empresa construir aplicaciones basadas en Software-as-a-Service (SaaS) inteligente que pueden recoger datos de muchas fuentes diversas y proporcionar la penetración profunda para propósitos de toma de decisiones. Puede encontrar más información en http://www.CarlSolutions.com.

En nombre de la Junta Directiva:

Greg Johnston Presidente, consejero delegado, director Carl Data Solutions Inc.

La Canadian Securities Exchange (operado por CNSX Markets Inc.) no aprobó ni desaprobó el contenido de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas en el sentido de la ley de valores aplicables. Las declaraciones se caracterizan con frecuencia por palabras tales como "plan", "esperar", "proyecto", "intención", "creer", "anticipar", "estimar" y otras palabras similares o declaraciones que ciertos eventos o condiciones "pueden" o "podrán" ocurrir. En particular, las declaraciones en este comunicado de prensa incluyen, pero no están limitadas a, declaraciones a nivel mundial, el mercado de gestión de residuos espera crecer a alrededor de 562.000 millones de dólares estadounidenses para 2020; los 140 contenedores de Peak Disposal se beneficiarán del sistema de control de gestión de residuos sólidos de grado industrial de Carl Data y Peak Disposal pretende implementar el sistema de Carl Data si se realiza como se esperaba; analizando tendencias de datos, previsiones de nivel de relleno basado en localización y predicciones similares de avance será posible ahorrar dinero y tiempo de la empresa; y Carl Data está seguro que Peak Disposal verá un enorme aumento en la eficacia general de su sistema se despliegue y espera poder extender este sistema de control a otras empresas con necesidades similares.

Aunque la compañía cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no puede haber ninguna garantía de que estas expectativas serán correctas. Tales declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o desarrollos difieran materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones, incluyendo, sin limitación, los riesgos con respecto a: que el sistema de Carl Data no pueda lograr los resultados esperados, la capacidad de la empresa para establecer un mercado para sus servicios; condiciones de competencia en la industria; condiciones económicas generales en Canadá y en el mundo; la incapacidad de obtener financiación adicional; competencia para, entre otras cosas, capital personal cualificado; posibles retrasos o cambios en los planes con respecto a la implementación de servicios o gastos de capital; posibilidad de que las leyes o las políticas del gobierno puedan cambiar; cambio tecnológico; riesgos relacionados con la competencia de la empresa; la empresa no protege su propiedad intelectual; interrupción o fallos de sistemas informáticos; y riesgos regulatorios relativos al negocio de la empresa, financiación y adquisiciones estratégicas. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha de este comunicado de prensa. La compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o resultados de otro tipo, según se requiera por las leyes de valores aplicables.

Kimberly Bruce, Corporate Communications, Carl Data Solutions Inc., Tel.: +1-778-379-0275, Email: kimberly@carlsolutions.com

PUBLICIDAD