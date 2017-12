330 43

COMUNICADO: Mendix reduce la brecha empresarial en experiencia de usuario con Atlas (2)

-- Blog del lanzamiento [https://www.mendix.com/blog/announcing-atlas-low-code-approach-great-ap p-design-user-experiences] -- Mendix para pensamiento creativo [http://www.mendix.com/design-thinking/] -- Sitio web de Atlas UI [https://atlas.mendix.com/]

(1 )Gartner, Inc., "Survey Analysis: The Mobile App Development Trends That Will Impact Your Enterprise in 2017" (Análisis de encuesta: las tendencias de desarrollo de aplicaciones móviles que tendrán un impacto en su empresa en 2017), 26 de abril de 2017, Adrian Leow y Van L. Baker

Acerca de Mendix

Mendix es la plataforma más rápida y cómoda para la creación y la mejora continua de aplicaciones web y móviles a escala. Reconocida como líder del mercado por los principales analistas, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a transformar de forma digital sus organizaciones y sectores a través de la construcción, gestión y mejora de aplicaciones a una velocidad y escala sin precedentes. Más de 4000 empresas con visión de futuro, como KLM, Philips, Royal DSM y la Universidad de Pensilvania, utilizan nuestra plataforma para desarrollar aplicaciones empresariales que satisfagan a sus clientes y mejoren la eficiencia operativa.

Unase a la comunidad de Mendix siguiendo a Mendix en LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/mendix] y Twitter [https://twitter.com/Mendix]. Empiece a construir aplicaciones de forma gratuita en www.mendix.com/try-now/ [http://www.mendix.com/try-now/].

