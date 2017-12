330 43

COMUNICADO: Entonces, ¿hacia dónde vamos?-preguntan los miembros de la e-MFP en la European Microfinance Week

LUXEMBURGO, December 5, 2017 /PRNewswire/ --

European Microfinance Week [http://www.e-mfp.eu/european-microfinance-week-2015/information ] (EMW) [Semana Europea de las Microfinanzas] concluyó el viernes en Luxemburgo, con una provocadora plenaria de cierre que preguntó dónde se dirige el sector en los próximos 5-10 años.

EMW es una conferencia anual organizada por la European Microfinance Platform [http://www.e-mfp.eu ] (e-MFP)[Plataforma Europea de las Microfinanzas], una red de miembros que comprende más de 130 inversores, organismos gubernamentales, consultoras, ONG, investigadores y académicos con el objetivo de promover la cooperación entre organizaciones europeas que trabajan en los países en desarrollo facilitando el debate y la investigación de alto nivel.

Este año EMW reunió a 490 delegados y representantes de 80 organizaciones para participar en más de 30 sesiones sobre tecnologías de bajo coste para proveedores de servicios financieros, salidas responsables, alcanzar escala en finanzas inclusivas verdes, finanzas para jóvenes rurales y agricultura, financiación de activos y micro-leasing, crecimiento de IMFs africanas e inclusión financiera de refugiados. Por primera vez, hubo una sesión estilo charla TED con presentaciones individuales sobre "¿ Son los smartphones [teléfonos inteligentes] 'suficiente' para los agricultores?", "Empoderamiento del cliente para una inclusión financiera significativa" y "El poder de la gestión central de datos en la industria de las microfinanzas".

Estas sesiones se complementaron con tres sesiones plenarias, incluyendo una sobre "Mujeres clientes Desigualdad empoderamiento de las mujeres: más allá de los números", que debatió que perseguir el empoderamiento "requiere entender a las mujeres y sus necesidades en el entorno en que viven..."; y otra que presentó los tres finalistas del European Microfinance Award 2017 [Premio Europeo de las Microfinanzas 2017] sobre Microfinanzas para la vivienda, que fue otorgado la noche del jueves a la Cooperativa Tosepantomin, una cooperativa mexicana que ofrece préstamos y ahorro para la vivienda combinados con asistencia técnica a los clientes rurales.

Para clausurar la conferencia, la tercera sesión plenaria reunió el viernes por la tarde a Paul DiLeo de Grassroots Capital Management; John Alex de Equitas Small Finance Bank en India; Tim Ogden de la Financial Access Initiative; y Renée Chao-Béroff, de PAMIGA. ¿ Cómo se posicionará el sector en la próxima década? Renée argumentó que las IMFs que se ven como un medio y no un fin en la cadena de valor de impacto serán capaces de innovar, mientras que los otros 'perderán el tren'. John sostuvo que alcanzar "demanda masiva" "requerirá especialización y sincronización de productos". Tim fue contrario y crítico: "El movimiento de las microfinanzas empezó con un grupo de instituciones que se preocupaban por los clientes; los proveedores digitales actuales... no se preocupan de proporcionar valor sino de extraer valor". Pero la creciente participación de los bancos comerciales significará que las microfinanzas están logrando que las personas no bancarizadas se incorporen al sistema financiero formal - algo por lo que trabajan todos los miembros de la e-MFP.

Puede encontrar más información sobre EMW2017 aquí [http://www.e-mfp.eu/news-and-events/both-optimism-cautionary-tales-european-microfinance-week-wraps ] .

http://www.e-mfp.eu

CONTACTO: Niamh Watters, Tel. +352-2627-1356, nwatters@e-mfp.eu

PUBLICIDAD