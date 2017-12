330 43

COMUNICADO: Novamont presenta los resultados de su investigación científica en la UN Environment Assembly de Nairobi (Kenia)

NAIROBI, Kenia, December 5, 2017 /PRNewswire/ --

Basura marina: Novamont presenta los resultados de su investigación científica en la UN Environment Assembly de Nairobi (Kenia)

Durante "Together against marine litter and micro-plastics", el evento de alto nivel celebrado durante la UN Environment Assembly que se ha llevado a cabo en Nairobi (Kenia), Christophe De Boissoudy, director administrativo de Novamont France, ilustró la visión de la compañía italiana de investigación que ha desarrollado y producido productos bioquímicos y biobasados y plásticos biodegradables y compostables desde el año 1991.

Durante más de 25 años, Novamont ha estado trabajando para definir un modelo que proporcionase soluciones innovadoras a los problemas que surgían de los plásticos cuando se utilizan en algunas aplicaciones que presentan un elevado riesgo de contaminación por bio-residuos o que terminan su vida en el medio ambiente.

Este es el motivo por el que Novamont está desarrollando su actividad en un modelo de economía circular al reposicionar los plásticos biobasados y biodegradables en un contexto mayor de la necesidad de recurrir los residuos orgánicos para su retorno al suelo por medio del compostado. La biodegradabilidad inherente de los plásticos debe estar relacionada con cada medio ambiente específico. Este es el motive por el que, con el fin de evitar las comunicaciones confusas, es esencial que el término "biodegradable" se asocie solo con el medio ambiente de degradación relevante (dónde) y sus condiciones relacionadas (cuánto y desde hace cuánto).

Según comentó De Boissoudy: "Antes de hablar acerca de biodegradación en el entorno marino, es importante recordar que el 80% de los plásticos que se encuentran en el mar son de origen terrestre. Es por ello que necesitamos una gestión de residuos eficaz en tierra con el fin de evitar la fuga y hay que bloquear la basura antes de que esta llegue al mar. El entorno marino debe protegerse desde tierra. Se debe ordenar, recolectar, reciclar y biodegradar los residuos en tierra. Paradójicamente, la compostabilidad y biodegradabilidad en tierra es aún más importante que la biodegradabilidad en el mar, para el bien del entorno marino".

La recolección separada de residuos es clave, y los plásticos biodegradables se han estudiado de forma amplia en los últimos 20 años. Se han adoptado numerosos estándares nacionales e internacionales para mostrar la biodegradabilidad en el compostado industrial, con el compostado y suelo nacional (por ejemplo, EN 13432, ASTM D6400, ISO 18606, EN 17033). Estos estándares definen la capacidad de los plásticos para biodegradarse de forma total (cuánto) bajo diferentes condiciones sin efectos adversos hacia el medioambiente, en el compostado industrial, compostado nacional, en el suelo.

La muestra de diferentes MATER-BI(R) - bioplásticos biobasados Novamont - se ha expuesto a los sedimentos marinos y biodegradación seguidos de la evaluación en el laboratorio del metabolismo de los microbios marinos alimentados con plástico. La biodegradación ha sido superior al 90% (absoluta o relativa al material de referencia) en menos de un año. Los resultados de la biodegradación han sido certificados por Certiquality dentro del programa piloto de la UE "Environmental Technology Verification" (ETV).

Estos resultados obtenidos en el laboratorio se han confirmado por medo de Nora-Charlotte Pauli, Jana S. Petermann, Christian Lott y Miriam Weber en "ROYAL SOCIETY-OPEN SCIENCE: Macrofouling communities and the degradation of plastic bags in the sea: an in situ experiment": "Al contrario que PE, el plástico biodegradable ha demostrado una pérdida importante de la fortaleza tensora y se desintegra con el tiempo en ambos hábitats. Estos resultados indican que en el entorno marino, los polímeros biodegradables podrían desintegrarse a ritmos más altos que los polímeros convencionales. Esto ha de tenerse en cuenta para el desarrollo de nuevos materiales, la evaluación del riesgo medioambiental y las estrategias de gestión de residuos" (http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/10/170549).

Novamont Group es líder en el desarrollo y en la producción de bioplásticos y materiales bioquímicos a través de la integración de química, medio ambiente y agricultura. Con 600 empleados, cerró el ejercicio de 2016 con un volumen de negocios de 170 millones de euros y realiza una inversión constante en la actividad de investigación y desarrollo (20% de su plantilla) y posee una cartera de unas 1.000 patentes. El grupo tiene su sede en Novara, una planta productiva en Terni y laboratorios de investigación en Novara, Terni y Piana di Monte Verna (CE). Las filiales de Novamont se encuentran en Porto Torres (SS), Bottrighe (RO), Terni y Patrica (FR). Realiza actividades en Alemania, Francia y Estados Unidos por medio de sus oficinas comerciales y de su oficina de representación en Bruselas (Bélgica), y Novamont cuenta además con distribuidores propios en Benelux, Escandinavia, Dinamarca, Reino Unido, China, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Ufficio Stampa Novamont

Francesca De Sanctis - francesca.desanctis@novamont.com - teléfono: +39-0321-699-611 - móvil: +39-340-1166-426

