COMUNICADO: comScore lanza su nuevo "Global Mobile Report" con información de 14 países.

Una Medición de Móvil más Amplia Posibilita una Perspectiva Global de las Audiencias Móviles, las Aplicaciones y las Categorías de Contenido.

MADRID, 5 de diciembre 2017 /PRNewswire/ -- comScore, Inc. ha publicado hoy su informe móvil internacional de 2017 titulado "Global Mobile Report". Este nuevo estudio examina las audiencias móviles, las categorías de contenido y las aplicaciones que actualmente están cambiando la perspectiva digital del mundo. El informe utiliza datos multiplataforma de 14 mercados internacionales (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Argentina, Brasil, México, China, India, Indonesia y Malasia) para mostrar los patrones globales y los aspectos locales del uso móvil. Para descargar una copia del informe, por favor visite: www.comscore.com/GlobalMobile2017 [https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Global-Mobile-Report]

"El movimiento global hacia el consumo móvil está lejos de ser uniforme" señala Will Hodgman, vicepresidente ejecutivo de ventas internacionales de comScore. "Este informe demuestra que es necesario comprender en qué sectores el consumo digital se enfoca con mayor intensidad en plataformas móviles, lo qué permitirá a propietarios de contenido, anunciantes y agencias utilizar de manera más efectiva los datos de audiencia y contenido. Seguimos expandiendo una medición móvil granular y basada en paneles hacia otras regiones, y nos entusiasma poder revelar estas tendencias".

El Mobile Global Report cubre algunos de los temas mencionados a continuación:

-- Proporción del tiempo y las audiencias digitales totales de Móvil en 14 mercados. -- La dinámica de las categorías de contenido individual y en qué lugares se destacan más las conductas mobile-first. -- Comportamiento de los consumidores en las transacciones móviles. -- Las marcas y aplicaciones móviles que lideran en cuanto a la mensajería instantánea, las noticias, las ventas minoristas y las redes sociales. -- La madurez del mercado global de aplicaciones y las categorías que experimentan un crecimiento permanente.

La actualización de los paneles móviles en Alemania, junto con los de Francia y Argentina, extiende las soluciones de medición avanzada para móvil ofrecidas por comScore a un total de 14 países en todo el mundo. Asimismo, continuamos con la expansión de nuestra huella global en medición móvil.

Para descargar el Global Mobile Report , por favor visite www.comscore.com/GlobalMobile2017 [https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Global-Mobile-Report]. Para conocer más acerca de cómo comScore puede contribuir a su éxito en un mundo mobile-first, por favor póngase en contacto con nosotros o visite www.comscore.com/mobile [http://www.comscore.com/mobile]

Acerca de comScorecomScore es una empresa líder en medición de audiencia multiplataforma que analiza de forma precisa los comportamientos de las audiencias, las marcas y los consumidores. comScore finalizó la fusión con Rentrak Corporation en enero de 2016 con el fin de crear el nuevo modelo para un mundo dinámico y cross-platform. Con la precisión y la innovación como bases, nuestros indicadores combinan inteligencia propietaria digital, de TV y de cine con una gran cantidad de información demográfica con el objetivo de cuantificar el comportamiento de los consumidores en las múltiples pantallas. Este enfoque posibilita a las compañías de medios monetizar a su audiencia total y a los especialistas en marketing impactar a su audiencia de forma más eficaz. Con más de 3.200 clientes y un impacto global en más de 75 países, comScore ofrece el futuro de la medición. Las acciones de comScore actualmente se comercializan en el mercado OTC . Para más información acerca de comScore, por favor visite comscore.com.

Medida cautelar para declaraciones futuras

Este anuncio contiene declaraciones con miras al futuro tal como lo define el Artículo 27A del Securities Act [Ley de Títulos-Valores] sancionada en 1933 y el Artículo 21E del Exchange Act [Ley del Mercado de Valores] sancionada en 1934, e incluye, pero no se limita a, expectativas en relación al impacto de comScore Viewability, validated Campaign Essentials(TM) (vCE®) y el conjunto de soluciones publicitarias de comScore. Estas medidas implican riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales de comScore difieran considerablemente, e incluyen, pero no se limitan a: la habilidad de comScore para alcanzar los resultados financieros y operativos esperados. Para información más detallada acerca los factores de riesgo, por favor consultar los Informes Anuales de comScore en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q. Otros documentos que comScore realiza ocasionalmente con la Securities and Exchange Commission (SEC), se encuentran disponibles en la página web de la SEC (http://www.sec.gov).

Se sugiere a los inversores no depositar excesiva confianza en las declaraciones con vistas a futuro, ya que se limitan sólo al momento en que dichas declaraciones son realizadas. comScore no contrae obligaciones para actualizar públicamente dichas declaraciones a fin de dar a conocer eventos, condiciones o nueva información luego de emitido este comunicado de prensa, o bien reflejar la realización de eventos imprevistos.

