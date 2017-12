330 43

COMUNICADO: Scotiabank formaliza acuerdo con BBVA para adquirir sus acciones en BBVA Chile

TORONTO y NUEVA YORK, December 5, 2017 /PRNewswire/ --

Scotiabank anunció hoy que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) ha aceptado formalmente su oferta de adquisición del 68.19% de las acciones que posee en BBVA Chile, así como de su participación en ciertas subsidiarias, por un monto aproximado de US$ 2,200 millones (CAD$ 2,900 millones). Scotiabank ha celebrado un acuerdo definitivo con BBVA y prevé fusionar BBVA Chile con sus operaciones en Chile (Scotiabank Chile), sujeto a la aprobación de los organismos reguladores.

La familia Said, propietaria del 31.62% de BBVA Chile, renunció a su derecho de preferencia de adquisición de las acciones pertenecientes a BBVA en BBVA Chile, pero se reservó el derecho de licitar todas o parte de sus acciones en la oferta pública de adquisición obligatoria que llevará a cabo Scotiabank. La familia Said ha manifestado su intención de seguir participando en el negocio; si así sucede, invertiría aproximadamente US$ 500 millones (CAD$ 650 millones) para convertirse en dueño de hasta 25% del negocio combinado, una vez que Scotiabank Chile y BBVA Chile se fusionen. En ese caso, y si concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de aproximadamente 90 puntos base. El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base si la operación concluye y la familia Said vende todas sus acciones a Scotiabank.

Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. Duplicará la participación de mercado de Scotiabank en Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco privado más importante del país.

"Nos da gusto haber llegado a un acuerdo con BBVA para adquirir sus acciones de BBVA Chile y nos entusiasma esta alianza con la familia Said y la oportunidad de construir un banco mejor en Chile", comentó Brian Porter, Presidente y Director General de Scotiabank. "BBVA Chile cuenta con una gran reputación de ofrecer productos y servicios financieros de primer nivel a sus clientes en todo el país y esta transacción demuestra una excelente sinergia entre ambos bancos con culturas centradas en el cliente."

"Esta adquisición nos permite crear un banco líder en Chile, sustentado por una sólida cultura de riesgos, y nos brinda la oportunidad de acelerar nuestra transformación digital y desarrollar un equipo de alto desempeño", señaló Ignacio (Nacho) Deschamps, Director de Grupo, Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank.

Conferencia telefónica

Se llevará a cabo una conferencia telefónica el 5 de diciembre a las 8:30 a.m., hora del Este. Se invita a todas las partes interesadas a acceder a la conferencia en vivo, en modo de solo escucha, por teléfono, llamando al (416) 640-5944 o al número gratuito 1-800-281-7973 (favor de llamar con 5-15 minutos de anticipación). Además, una presentación con diapositivas estará disponible en la página Investor Relations de http://www.scotiabank.com . Después de los comentarios de los ejecutivos de Scotiabank sobre la transacción, habrá una ronda de preguntas y respuestas. Del 5 al 20 de diciembre de 2017 se podrá acceder a una grabación de la conferencia telefónica llamando al (647) 436-0148 o al 1-888-203-1112 (gratis en Norteamérica) e ingresando el código de identificación 9422114#.

