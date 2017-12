330 43

COMUNICADO: The Mayor's Fund for London anuncia nuevos directivos

LONDRES, December 4, 2017 /PRNewswire/ --

Han sido nombrados nuevos directivos para la Junta del Mayor's Fund for London. Somos una organización benéfica de movilidad social que permite a los jóvenes londinenses desfavorecidos adquirir las habilidades y oportunidades que necesitan para asegurar empleo, ascender por la escalera del éxito y escapar de la amenaza de la pobreza. El Alcalde de Londres, Sadiq Khan, es Patrón de la organización benéfica. El año pasado, el Fondo ayudó a más de 31.000 jóvenes londinenses, a través de los 33 condados, en colaboración con 325 escuelas, 220 empleadores y 78 organizaciones benéficas, empresas sociales y autoridades locales.

Dando la bienvenida a la Junta, el presidente de los directivos, Tim Roberts dijo, 'The Mayor's Fund siempre se ha beneficiado de la ayuda y dirección de una Junta inmensamente experimentada, diversa y comprometida. Varios de nuestro primer cohorte de directivos han completado su periodo máximo de 9 años, y estamos enormemente agradecidos por sus contribuciones. Nos complace dar la bienvenida a nuevos directivos para ocupar su lugar.'

Elena Baturina: Nacida en una familia sencilla de clase obrera, Elena es una mujer hecha a sí misma que, como una pionera empresaria rusa, creó una de las principales corporaciones de desarrollo del país, Inteco. Vendió Inteco en 2011, pero continúa ampliando su negocio en el ámbito de la hospitalidad, las inversiones y el desarrollo internacional. Elena es fundadora de la fundación benéfica internacional, BE OPEN, y ha estado jugando un papel activo en causas benéficas durante muchos años, apoyando importantes proyectos en el campo de la cultura, educación, arte, diseño y deportes internacionalmente.

Mehmet Dalman: Mehmet es el presidente y fundador de WMG Advisers LLP. Es presidente de HR Owen y Cardiff City Football Club. Anteriormente, fue presidente de ENRC, una compañía minera FTSE 100. Antes de fundar WMG, Mehmet fue director de Banca de Inversión y miembro de la Junta de Directores de Gestión de Commerzbank AG.

Melanie Grant: Melanie Grant ha sido periodista desde hace más de 20 años habiendo trabajado en The Times, The Financial Times, The Independent, la BBC y ahora The Economist donde escribe acerca del lujo. También tuvo su propia agencia creativa durante ocho años, produciendo fotografía y animación para clientes comerciales.

David Meller: David es presidente y consejero delegado de Meller Group, uno de los mayores proveedores de lujo y belleza del hogar en el Reino Unido. David es también co-fundador de Access Aspiration with Jenny. David es miembro no ejecutivo del Departamento de Educación y es presidente de Meller Educational Trust.

Jenny Halpern Prince: Jenny es fundador de Halpern, una agencia global de RRPP e influyente parte de WPP network and &partnership, CHI & Partners. Jenny co-fundó la organización benéfica de educación, Access Aspiration, que proporciona la mayor cantidad de prácticas en Londres a las escuelas estatales.

Moni Varma: Con un negocio exitoso de acero en Malawi, Moni Varma se trasladó a Reino Unido en 1982. En 1985 estableció un negocio de molienda de arroz y envasado en Londres, haciendo rápidamente un nombre para Veetee en el suministro de arroz basmati de alta calidad. Hoy en día, Veetee es el mayor proveedor de arroz para el comercio minorista de Reino Unido, con más de un tercio de todo el arroz ahora comprado por los compradores de supermercados de Reino Unido producido por Veetee. El grupo actualmente exporta arroz a unos 50 países desde sus siete fábricas alrededor del mundo.

La Junta Directiva del Patronato es ahora:

Tim Roberts, Presidente Elena Baturina Mehmet Dalman Melanie Grant Jenny Halpern Prince Ian Livingstone Sir Harvey McGrath David Meller Michelle Pinggera Moni Varma

CONTACTO: BE OPEN Communications & Press office, Lilia Valieva, T.:007-495-937-2362, press@beopenfuture.com

