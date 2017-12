330 43

COMUNICADO: Un nuevo informe afirma que Perú no está preparado para ser miembro de la OCDE

- Un nuevo informe de Peruvian-American Bondholders for Justice, PABJ (Tenedores de Bonos Peruano-americanos por la Justicia) afirma que Perú no está preparado para ser miembro de la OCDE

Critica el impago del país de los bonos soberanos de tierra, la escasa información financiera, el débil estado de derecho y el incumplimiento de los «valores fundamentales» de la OCDE

WASHINGTON, 4 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Esta semana se ha publicado un informe en contra de la candidatura de Perú a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que se afirma que el comportamiento del país en lo que respecta al dilatado impago selectivo de bonos soberanos de tierra debería impedir su entrada en el exclusivo club de los líderes económicos mundiales.

El informe de 37 páginas [http://www.abdaperu.org/web/articulospdf/REPORTEBLOMMESTEIN.pdf], escrito por un economista y antiguo alto cargo de la OCDE, concluye que «no se debe considerar a Perú como un candidato viable para ser miembro de pleno derecho de la OCDE» y cita numerosas razones, como:

-- El impago selectivo, mantenido durante varias décadas, de los Bonos de la Reforma Agraria soberanos y su «negativa a proporcionar una compensación justa» por esos bonos, a pesar del hecho de que la devolución de la deuda parece distar mucho de ser imposible para Perú». -- El hecho de que Perú no haya informado adecuadamente del impago a organizaciones y reguladores internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) y la Bolsa de Luxemburgo; y -- Las «carencias de Perú en los que respecta a integridad pública...en particular, su compromiso con el estado de derecho, los derechos humanos y la transparencia». El informé critica que el presidente Kuczynski se haya apoyado recientemente y de forma continuada en una sentencia errónea emitida en 2013 por el Tribunal Constitucional peruano sobre los bonos impagados, que actualmente está siendo investigada tanto en el Congreso como a nivel penal.

«El comportamiento de Perú demuestra, en general, que no tiene la capacidad de participar en el proceso de adhesión a la OCDE. En particular, no está preparado para fomentar los principios básicos de la OCDE», indica el informe. «A pesar del progreso económico de Perú, el país no cumple algunos de los requisitos fundamentales para ser socio de la OCDE debido a las obligaciones de deuda atrasadas que de forma reiterada no ha abordado ni revelado».

El informe ha sido preparado por el Dr. Hans J. Blommestein, que fue director de Gestión de la Deuda Pública de la OCDE entre 2001 y 2016 y supervisó la División de Asuntos Financieros de la organización entre 1998 y 2000.

El documento se centra en la expropiación que Perú hizo de 23 millones de acres de tierra de los ciudadanos entre 1969 y 1979 y en los Bonos de Reforma Agraria que los ciudadanos se vieron forzados a aceptar a cambio. En muchos casos, los bonos nunca fueron pagados y al menos el 20 % de los bonos que quedan están en manos de inversores internacionales, entre ellos 200 fondos de pensiones estadounidenses.

El informe fue encargado por Peruvian-American Bondholders for Justice (PABJ) y por la Asociación de Tenedores de Bonos de Deuda Agraria (ABDA). Ellos, junto con otros seis grupos de tenedores de bonos, enviaron el informe acompañado de una carta [http://www.abdaperu.org/web/articulospdf/ABDACARTAPARAOCDE.pdf] al secretario general de la OCDE, Angel Gurría. En conjunto, los grupos de tenedores de bonos representan a miles de tenedores de bonos peruanos y peruano-americanos. Ayer se entregaron copias del informe y de la carta a más de 60 cargos de la OCDE, embajadores de la OCDE en París, embajadores de los países miembros de la OCDE en Perú y a la ministra de Economía peruana, Claudia Cooper Fort

«Estamos completamente seguros de que Perú expresará una negación rotunda e intentará calificar este asunto de «cuestión de valoración» con unos cuantos tenedores de bonos, en vez de lo que realmente es: un impago de bonos persistente que afecta a miles de tenedores de bonos (apoyado por la acción criminal de altos cargos de las ramas judicial y ejecutiva) y un intento deliberado de no declarar la deuda de Bonos de la Reforma Agraria», expresa la carta de los tenedores de bonos a Gurría. En la carta se le urge a realizar «un análisis independiente y objetivo» del asunto y una revisión completa del informe, y se añade que Perú no ha cumplido los estándares de transparencia de la OCDE y, en su lugar, ha hecho todo lo posible por esconder este asunto bajo la alfombra.

