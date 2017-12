330 43

COMUNICADO: GroupM: la inversión en publicidad aumentará en un 4,3% en 2018 y 6 países impulsarán el 68% de la inversión incremental

La TV perderá un punto de participación interanual en 2017 y 2018

Google y Facebook ganarán un 186% de inversión digital incremental en 2017

NUEVA YORK, 4 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- GroupM [http://www.groupm.com/], el grupo de inversiones en medios de WPP, ha actualizado hoy su previsión de inversiones en publicidad para 2017 y 2018. A escala mundial, GroupM anticipa un crecimiento del 3,1% para este año y de un 4,3% para 2018, lo que supone un aumento de 23.000 millones de dólares para el próximo año. Las cifras se trataron en la 45.ª Conferencia Internacional Anual de Medios y Comunicaciones de UBS, en Nueva York.

GroupM apunta al crecimiento del PIB mundial, con el aumento de la demanda de los consumidores, las inversiones fijas, la producción industrial y las exportaciones, como los factores que contribuirán en esta previsión más positiva para 2018. No obstante, los riesgos identificados son las inversiones y la productividad escasas, además del espectro de la deuda excesiva, lo que podría disuadir a las autoridades responsables de incrementar los tipos de interés.

"El crecimiento es notorio, ya que hay más personas en activo, pero superficial, debido al aumento pausado de los salarios. Si la economía mundial mantiene su creciente demanda de mano de obra, podría desvelarse un déficit de destrezas cada vez mayor. En ese caso, la competencia debería incrementar los salarios, lo que estimularía la inversión en productividad y ayudaría a que por fin la inflación superase los objetivos del banco central", apuntó Adam Smith, director de Futuros.

Inversión en medios 2016 2017f 2018f Millones de dólares estadounidenses (precios actuales) ----------------- Norteamérica 189.042 193.193 199.845 ------------ ------- ------- ------- % INTERANUAL 3,1 2,2 3,4 ------------ --- --- --- Latinoamérica 33.306 35.117 37.417 ------------- ------ ------ ------ % INTERANUAL 0,2 5,4 6,6 ------------ --- --- --- Europa occidental 98.014 100.638 103.297 ----------------- ------ ------- ------- % INTERANUAL 3,8 2,7 2,6 ------------ --- --- --- Europa central y del este 14.074 15.340 16.696 ------------------------- ------ ------ ------ % INTERANUAL 9,3 9,0 8,8 ------------ --- --- --- Asia-Pacífico 172.714 179.659 189.315 ------------- ------- ------- ------- % INTERANUAL 5,4 4,0 5,4 ------------ --- --- --- Norte de Asia 93.893 97.542 102.234 ------------- ------ ------ ------- % INTERANUAL 5,9 3,9 4,8 ------------ --- --- --- ASEAN 14.163 14.899 16.720 ----- ------ ------ ------ % INTERANUAL 4,3 5,2 12,2 ------------ --- --- ---- Oriente Medio y Africa 11.426 10.840 11.416 ---------------------- ------ ------ ------ % INTERANUAL 0,5 -5,1 5,3 ------------ --- ---- --- A escala mundial 518.577 534.786 557.986 ---------------- ------- ------- ------- % INTERANUAL 3,9 3,1 4,3 ------------ --- --- ---

Uno de los principales intereses de los comerciantes es la cuota de la publicidad en el PIB mundial, que se prevé del 0,7% en 2017 y del 0,69% en 2018. Esto refleja una dilatada tendencia de descenso en la cuota de publicidad, a menudo citada como prueba de un desafío estructural en el sector. No obstante, GroupM cree que un factor importante es la cantidad de "dinero de la publicidad" que ahora se destina a los datos y la tecnología de captación de clientes en plataformas digitales. "Por cada dólar que pasa del uso tradicional a los medios digitales, GroupM calcula que 25 céntimos se destinan a la tecnología y los datos. Esto no se tiene en cuenta en un, ya anticuado, concepto de inversión en los medios activos", afirmó el Sr. Smith. "También sabemos que, en épocas de inflación baja, el dinero del marketing se reasigna a la promoción, lo que supone un desafío cíclico y no estructural".

Se espera que 6 países impulsen el 68% de la inversión incremental en el próximo año: EE. UU., China, Argentina, Japón, India y el Reino Unido. En EE. UU., la tasa de desempleo es del 4,4% y va en descenso, los salarios están creciendo un 2,5% y van en aumento y la confianza de los consumidores está en su punto máximo en los últimos 17 años, aunque el crecimiento en el gasto de los consumidores se mantiene en un sobrio 2,7% en 2017 y se prevé que sea del 2,3% en 2018.

La economía de China se está reequilibrando dado que la demanda de bienes de consumo ha superado el crecimiento de la exportación desde 2011 y las inversiones fijas desde 2015; además, el porcentaje de ventas al por menor en el PIB sigue aumentando de forma constante por encima del 40%. La mejoría de China está ligada a una reforma en la oferta y un sólido mercado inmobiliario en las ciudades de menor nivel. No obstante, a los comerciantes en busca del crecimiento les preocupará el descenso en la propensión de los chinos a probar nuevos productos.

