COMUNICADO: Wireless Innovation Forum Achievement Award: SVFuA recibe el premio a Tecnología del Año

Wireless Innovation Forum Achievement Award: SVFuA recibe el premio a Tecnología del Año

El Wireless Innovation Forum anunció los ganadores de sus Achievement Awards anuales en la Wireless Innovation Forum Conference on Communications Technologies and Software Defined Radio (WInnComm 2017). SVFuA, el sistema de radio de software definido (SDR) para operaciones conjuntas y combinadas desarrollado para las Fuerzas Armadas Federales Alemanas (Bundeswehr), fue reconocido como Tecnología del Año. Apoya el objetivo de WInnForum de permitir la interoperabilidad de la coalición. Como el socio líder de la industria en el proyecto SVFuA, Rohde & Schwarz facilita este acercamiento con su entorno de desarrollo de forma de onda.

El premio Tecnología del Año es presentado a un individuo u organización seleccionados por los miembros por un gran producto o tecnología en el campo del software definido o radio cognitiva.

El objetivo del proyecto SVFuA fue desarrollar un sistema de radio de software definido (SDR) para las Fuerzas Armadas Federales Alemanas para operaciones conjuntas y combinadas. Se completó con éxito en junio de 2016. En junio de 2017, tras muchos años de desarrollo conjunto, la Oficina Federal de Equipos de Bundeswehr, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio (BAAINBw) firmaron un contrato con Rohde & Schwarz para la adquisición de SVFuA. El SVFuA da a las Fuerzas Armadas Alemanas todas las herramientas necesarias para crear y proteger especialmente la superioridad de la información. También asegura interfaces con los aliados en misiones conjuntas y para la defensa colectiva.

Bosco Novak, vicepresidente ejecutivo de Secure Communications Division en Rohde & Schwarz, dijo, "Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento de nuestro logro pionero del Wireless Innovation Forum, una organización de expertos dedicados a la innovación tecnológica en las comunicaciones alrededor del mundo. Estamos orgullosos de apoyar a las Fuerzas Armadas Alemanas con el sistema de SVFuA para comunicaciones tácticas seguras e interoperables, de vanguardia."

La plataforma de radio y las formas de onda están certificados con cumplir con la norma WINNF aprobada de la versión 2.2.2 de Software Communications Architecture (SCA). Los certificados de cumplimiento SCA fueron emitidos por las German Federal Armed Forces Technical Center for Information Technology and Electronics (WTD 81). El WTD 81 es el primer laboratorio de pruebas europeo en emitir un certificado de cumplimiento SCA, y SVFuA es el primer SDR europeo en conseguir certificación SCA. SVFuA es también el primer sistema europeo SDR basado en SCA para formas de onda de terceros de puerto con éxito. Es también el primer sistema de radio en todo el mundo para formas de onda de puerto al mismo tiempo que protege los derechos de propiedad intelectual de la plataforma y los proveedores de forma de onda. Como socio líder de la industria en el proyecto SVFuA, Rohde & Schwarz facilita este acercamiento con su entorno de desarrollo de forma de onda. La German Federal Office for Information Security (BSI) declaró que el sistema es certificable hasta el nivel de clasificación nacional SECRET (GEHEIM). Esta es una condición previa esencial para la certificación hasta el nivel de clasificación de la OTAN, NATO SECRET. Como un sistema de radio de tres canales, SVFuA soporta múltiples niveles independientes de seguridad (MILS). En general, SVFuA es compatible con el objetivo de WInnForum de permitir la interoperabilidad de la coalición.

