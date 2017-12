330 43

COMUNICADO: BE OPEN forja nueva alianza con el Mayor's Fund for London dentro del programa City Pitch Leadership

LONDRES, December 1, 2017 /PRNewswire/ --

BE OPEN, el grupo de expertos internacional fundado por la empresaria y filántropa Elena Baturina para fomentar y apoyar la creatividad y el diseño de pensamiento en diversos campos de las actividades humanas, continúa su cooperación con el Mayor's Fund for London como el nuevo líder socio del programa City Pitch Leadership.

El programa City Pitch Leadership está formado por jóvenes londinenses y les ayuda a aprender nuevas habilidades mientras hacen una verdadera diferencia en sus comunidades. El programa ofrece a los jóvenes la oportunidad de desarrollar importante liderazgo, trabajo en equipo y habilidades de presentación, con mentores profesionales para ayudarles a preparar sus presentaciones. Todos los proyectos deben presentar oportunidades tangibles para mejorar la vida de sus comunidades y por lo tanto hacer la ciudad de Londres un lugar mejor para las nuevas generaciones a través de su propio esfuerzo. Mediante el lanzamiento de sus ideas a un grupo de expertos en el Ayuntamiento, los niños pueden obtener financiación para sus proyectos.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, dijo: "Hemos trabajado estrechamente con el Mayor's Fund for London durante unos años en proyectos que van desde una iniciativa de astronomía escolar al programa nacional London Curriculum y ahora están muy emocionados de que BE OPEN apoye otra iniciativa importante que ayuda a los jóvenes de Londres para hacer diferencias reales en sus comunidades y la ciudad en general de manera significativa y material. El espíritu entero de BE OPEN es inspirar y animar a la gente a encontrar formas creativas de mejorar su entorno, ayudándoles a realizar un cambio real en nuestras vidas. Realmente creemos en el potencial transformador de las generaciones más jóvenes, por lo que el programa City Pitch Leadership es un ajuste perfecto y estamos muy orgullosos de apoyarlo."

Como parte del programa de este año, el Ayuntamiento junto con BE OPEN también acogerá el Festival de Niños el viernes 1 de diciembre. El Festival verá a cientos de jóvenes londinenses participando en actividades emocionantes y educativas en el Ayuntamiento y otros lugares de la firma. El alcalde de Londres, Sadiq Khan dijo: "Londres es el lugar más grande del mundo para crecer - es increíblemente diverso y abierto, y hay un mundo de oportunidades para todos. Los jóvenes londinenses serán los líderes del mañana y el London Children's Festival dará a cientos de escolares de toda la capital la oportunidad de pensar sobre cómo pueden ayudar a mejorar nuestra ciudad."

CONTACTO: BE OPEN Communications & Press office, Lilia Valieva, T.:007-495-937-2362, press@beopenfuture.com

PUBLICIDAD