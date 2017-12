330 43

COMUNICADO: MAKE UP FOR EVER y DJ FEDER lanzan el nuevo y vibrante tema musical "BREATHE" para celebrar el lanzamiento de ARTIST COL

PARIS, December 1, 2017 /PRNewswire/ --

La nueva colección ARTIST COLOR SHADOW, MAKE UP FOR EVER y FEDER rompen los límites entre el maquillaje y la música.

La legendaria gama ARTIST SHADOW se reinventa como ARTIST COLOR SHADOW, una colección de 124 nuevas vibrantes sombras de ojos en polvo con más textura y disponible en cinco acabados únicos que incluyen mate, metálico, diamante, satinado e iridiscente con una duración de hasta 12 horas[1].

Las infinitas posibilidades de combinación de ARTIST COLOR SHADOW ha inspirado al maestro de la mezcla y artista escénico FEDER para crear el tema "BREATHE", invitando a los consumidores a vibrar con los colores y crear su propia mezcla.

"Siempre he asociado la música con los colores y las emociones, que son el núcleo de mi proceso creativo", dice FEDER. "Me he sentido muy inspirado por la gama infinita de colores de ARTIST COLOR SHADOW para crear "BREATHE"; me encanta la idea de componer música inspirándome en la vibración de los colores." "Estoy encantado de trabajar con MAKE UP FOR EVER y formar parte de esta tribu."

La marca también ha colaborado con el fotógrafo de vanguardia británico RANKIN en la creación del impactante e inspirador vídeo musical oficial de "BREATHE". "En cuanto escuché el tema Breathe de Feder, quise hacer un vídeo para él. " "Es un evidente clásico de baile. "Me encanta lo que MAKE UP FOR EVER está haciendo con este tipo de proyectos. "Están volviendo a introducir el arte en el marketing del maquillaje", dice RANKIN.

!Ahora es el momento de crear tu propia mezcla de colores!

Todos los entusiastas del maquillaje y la música están invitados a expresarse creando su propia combinación de colores y compartiendo su paleta de sombras de ojos personalizada en las redes sociales utilizando #mycolormix. Los amantes del maquillaje pueden crear su propia combinación de colores y personalizar su paleta de ARTIST COLOR SHADOW, utilizando un sistema de paleta de inspiración profesional: estuches magnetizados personalizables que pueden contener cualquier producto intercambiable, incluyendo sombras de ojos y polvos faciales. Estos estuches son recargables y están disponibles en diferentes formatos para llevar tus productos favoritos: de 1 a 32 recambios de ARTIST COLOR SHADOW. Ahora, la creatividad no tiene límites.

Disponible en todo el mundo[2] desde el 1 de enero de 2018 en todos los comercios y tiendas online de MAKE UP FOR EVER ySEPHORA. http://www.makeupforever.com/http://www.sephora.com

