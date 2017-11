330 43

COMUNICADO: Bond no. 9 está al alza y se sitúa en el Salon de Parfums del 6. º piso de Harrods

- Bond no. 9 está al alza en Harrods y se sitúa en el Salon de Parfums del 6. º piso para ofrecer su reconocida colección de fragancias inspirada en Nueva York en un entorno íntimo, ultralujoso y muy exclusivo

Prepárese para asombrarse

NUEVA YORK, 29 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- En los últimos 10 años, la neoyorkina Bond No. 9 ha tenido un gran éxito en Londres, al otro lado del charco, y en particular en la planta principal del establecimiento comercial más icónico del mundo, Harrods. Pero a partir de septiembre, el galardonado perfumista americano ascenderá en este maravilloso palacio de las compras, ampliando su presencia a un oasis sereno, privado y con cita previa, instalado en el prestigioso 6. º piso, en el que hay 5000 pies cuadrados con las 17 tiendas de perfume más lujosas del mundo.

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: https://www.multivu.com/players/English/8229451-bond-no-9-harrods-salon-de-parfums/ [https://www.multivu.com/players/English/8229451-bond-no-9-harrods-salon-de-parfums/]

Unico en el mundo, el llamado Salon de Parfums es el destino elegido por aficionados y expertos VIP que buscan un refugio secreto en el que escoger las fragancias más exclusivas que existen. La nueva tienda Bond No. 9, una fantasía para los sentidos que combina el cosmopolitismo del Uptown de Nueva York y el ambiente ecléctico del Downtown, convirtiéndose así en la primera réplica casi completa de este establecimiento de bandera.

Repleto de acogedores y atentos expertos en perfumes que ofrecen un servicio exclusivo ininterrumpido, la tienda Bond No. 9 del Salon de Parfums estará a la vanguardia de las tiendas de lujo actuales, más pequeñas y experimentales. En cuanto a los productos, todos los perfumes Bond No. 9 New World, inspirados en Nueva York, estarán disponibles, junto a sus 8 fragancias creadas expresamente para Harrods.

Además, la tienda Bond No. 9 del Salon de Parfums ofrecerá varios servicios personalizados. Estos incluyen pruebas de fragancias, consultas detalladas y happy hours, así como dos alabadas primicias. El servicio de Bond No. 9 que supera todas las expectativas es Swarovski on Demand, una revolución con cristales incrustados en frascos de perfume personalizados.

"Estamos entusiasmados de poder dar la bienvenida a la tienda Bond No. 9 a nuestro recién ampliado Salon de Parfums en Harrods. Nos apasiona la cantidad de servicios personalizados que ofrecerá Bond No. 9 en su espacio, que es su primera tienda en el Reino Unido y exclusiva de Harrods: desde increíbles mezclas semipersonalizadas hasta el servicio Swarovski on Demand, todo ello creará una experiencia fantásticamente única para nuestro cliente de Harrods y es otra gran aportación a nuestro santuario de fragancias Salon de Parfums en el sexto piso". Annalise Fard, directora de Belleza de Harrods

Acerca de Bond No. 9 New York: Bond No. 9, con trece años en el negocio, es una rompedora perfumería urbana dedicada al diseño de fragancias artesanas que evoquen los barrios y calles de Nueva York, desde Riverside Drive a Coney Island, pasando por Chinatown. Bond No. 9 tiene una misión doble: Recuperar la perfumería artesana y marcar cada barrio neoyorkino con una esencia propia. Cada fragancia representa un lugar diferente del Downtown, Midtown o Uptown de Nueva York o una sensibilidad extensibles a toda la ciudad.

Acerca de HarrodsHarrods abrió sus puertas en el este de Londres en 1834 como un marchante de té y mayorista de ultramarinos. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en el gran almacén más famoso del mundo, conocido por su inigualable gama de mercancías de lujo. Además de las marcas exclusivas y la abundancia de secciones, uno de los puntos fuertes de Harrods es su incomparable atención al cliente. Harrods sigue fiel a su filosofía de que "todo es posible" y, hasta ahora, los clientes son el centro de todo lo que hacemos.

CONTACTO: CONTACTO: Bond No.9: Publicrelations@bondno9.com; Harrods:Maddie Young, ejecutiva de Relaciones Públicas,madeleine.young@harrods.com

PUBLICIDAD