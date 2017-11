330 43

COMUNICADO: Victoria Dockside en Hong Kong marca un importante hito con la inauguración de la primera fase de la torre de oficinas K

Acerca de New World Development Company Limited

Fundada en 1970, New World Development Company Limited («el Grupo», código 00017 de la Bolsa de Hong Kong) comenzó a cotizar en la Bolsa de Hong Kong en 1972 y sus acciones integran el índice Hang Seng. El Grupo New World constituye una marca de gran prestigio con una personalidad única, definida por The Artisanal Movement (el Movimiento Artesanal). Entre sus esferas de negocio se incluyen promoción e inversión inmobiliarias, infraestructuras, servicios, comercio minorista, grandes almacenes y hoteles. A fecha 30 de junio de 2017, el valor total de los activos del Grupo ascendía a HKD 437.100 millones. El Grupo cuenta con una participación efectiva de aproximadamente el 61 % en NWS Holdings Limited (código 00659 de la bolsa de Hong Kong), el 72 % en New World Department Store China Limited (código 00825 de la bolsa de Hong Kong) y la propiedad total de New World China Land Limited.

Acerca de Victoria Dockside

El Victoria Dockside es un proyecto urbanístico de 2.600 millones de dólares centrado en el arte y el diseño que ocupará 278.700 metros cuadrados en el icónico frente marítimo de Tsim Sha Tsui. Esta urbanización de uso mixto, cuya apertura total está prevista para 2019, incluirá el K11 Atelier, un edificio de oficinas de grado A, así como el hotel y las viviendas de ultralujo Rosewood Hotel y Rosewood Residences, además de experiencias de primer orden en materia de arte, diseño y ocio, todo ello con unas vistas incomparables a Victoria Harbour y la isla de Hong Kong. El nuevo distrito dará un nuevo impulso al frente marítimo de Victoria y constituirá un destino de primer orden tanto para los residentes de Hong Kong como para sus 60 millones de visitantes anuales. El Victoria Dockside se está construyendo en el lugar anteriormente conocido como Holt's Wharf;una terminal de almacenes situada en Tsim Sha Tsui junto a la línea de ferrocarril de Kowloon a Cantón. Holt's Wharf, construido en 1910, era un centro de carga y logística internacional que conectaba la ciudad con el resto del mundo. La terminal contribuyó a consolidar la reputación de Hong Kong como puerta de entrada al Extremo Oriente y resultó clave para la transformación de la ciudad en el puerto más concurrido del mundo.

