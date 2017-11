330 43

COMUNICADO: Living Talent presenta Masterpiece 2017-primer Talent Hunt intercontinental multi-géneros del mundo

DUBAI, EAU y MUMBAI, November 29, 2017 /PRNewswire/ --

Irrfan Khan, conocido actor indio de reconocimiento internacional, hace su debut como miembro del jurado en el programa

Living Talent, una compañía Talent Hunt internacional, anunció el lanzamiento de Masterpiece 2017 - un espectáculo global que se celebrará en Dubai Festival City los días 15-16 de diciembre de 2017. El primer espectáculo de talento de este tipo tendrá contendientes merecedores de todo el mundo compitiendo en géneros tales como artes y oficio, actuación e innovación. Los concursantes exhibirán sus talentos únicos ante el jurado estimado; uno de cada categoría será otorgado con el título - 'The Living Masterpiece'.

El jurado intercontinental es una mezcla envidiable de celebridades de 5 continentes:

- Natalia Oreiro, actriz y cantante argentina - Conor Walton, artista, Reino Unido - Marina Debris, artista y diseñadora, Australia - Adam Miller, artista, Estados Unidos - Roopam Sharma, receptor del MIT Award, innovador social - Mayur Ramgir, famoso innovador intercontinental y autor - Irrfan Khan, actor indio con presencia en Hollywood - Lauren Gottlieb, estrella de la película hindi 'ABCD'

* Respaldado por estrellas hechas a sí mismas como RJ Naved, Rannvijay Singh, Richa Chadda y Karan Wahi

225 participantes merecedores, seleccionados a partir de las presentaciones de videos online, volarán a Dubai (con un acompañante) donde competirán con los participantes a nivel mundial. Por otra parte, los organizadores renunciarán al cargo en caso de artistas deslumbrantes sobre todo de antecedentes meritorios. Jueces y televidentes decidirán conjuntamente qué concursante pasa a la final para ganar el gran premio de 10.000 dólares estadounidenses, y la oportunidad de actuación en una próxima serie web intercontinental de Living Talent Media Group.

Masterpiece 2017 invitará a capitalistas de riesgo e inversores que aportan capital semilla, tutoría valiosa y espacio de oficinas para los ganadores. Los ganadores también tendrán una oportunidad para ser financiados por ZLab - respaldado por Shark Tank Celebrity e Inventor de 'As seen on TV' Kevin Harington.

Proceso de solicitud

-- Los candidatos elegibles (18-26 años de edad) han de subir la prueba de su talento a través de videos en cualquiera de las tres categorías de artes y oficio, actuación e innovación en http://www.livingtalent.org

-- Cuota de 1.600 Rs (en caso de que el participante viaje solo, reciben 40% de descuento en pago con el código: GOaloneDXB). Esto incluye boletos de avión, estancia, alimentos, traslados y cupones de 30 dólares estadounidenses.

-- Los 225 participantes preseleccionados serán invitados junto con un compañero a un viaje con todos los gastos pagados a Dubai.

Consultas de medios: Meera Warrier meera.warrier@pprww.com +91-9820486177

