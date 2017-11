330 43

COMUNICADO: Ortho Clinical Diagnostics recibe el premio Global Business Excellence Award

VITROS® NEPHROCHECK(TM) recibe premio internacional por "Innovación Excepcional"

RARITAN, Nueva Jersey, 29 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ - Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), líder global en diagnóstico in vitro, anunció hoy que recibirá el premio Global Business Excellence Award por su prueba VITROS® NEPHROCHECK(TM), la primera herramienta de evaluación de riesgos completamente automatizada para predecir la lesión renal aguda (LRA), una condición grave y potencialmente fatal que afecta a los pacientes hospitalizados del mundo entero. Ortho recibió elogios en la categoría de Innovación Excepcional por este producto.

https://mma.prnewswire.com/media/611423/OCD_only_black.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/611423/OCD_only_black.jpg ]

"La prueba VITROS NEPHROCHECK de Ortho ayuda a los médicos a evaluar el riesgo de LRA, lo que, en combinación con la terapia guiada para pacientes de riesgo, puede notablemente mejorar los resultados y por lo tanto salvar vidasi", declaró Robert Yates, director de operaciones de Ortho Clinical Diagnostics. "Este premio otorgado por los Global Business Excellence Awards subraya nuestro compromiso a la excelencia y la innovación en las herramientas que ofrecemos para laboratorios clínicos al rededor del mundo, para ayudarles a funcionar de manera más eficiente y eficaz y mejorar los resultados en los pacientes."

La prueba VITROS NEPHROCHECK de Ortho detecta dos biomarcadores urinarios clave, TIMP-2 y IGFBP-7, que indican el riesgo de LRA en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Los biomarcadores fueron descubiertos primero por Astute Medical. Ortho desarrolló el VITROS NEPHROCHECK, que fue lanzado en países con marcado CE a principios de este año. Ortho ha presentado el producto para obtener la autorización de la FDA, y éste está actualmente siendo estudiado. El producto aun no está disponible en el sistema de VITROS® en los EE.UU.

Este premio es el más reciente en una serie de elogios a la innovación de productos para Ortho. A principios del año, la compañía recibió un premio Edison(TM) a la Innovación por la plataforma ORTHO® Vision, un analizador inmunohematológico completamente automatizado. La plataforma ORTHO Vision fue también reconocida con el premio 2016 Innovation Award, otorgado por los miembros de Premier, Inc., una compañía de mejora sanitaria que forma una alianza de aproximadamente 3.600 hospitales en EE.UU. y 120.000 otros proveedores a través del objetivo común de transformar los servicios sanitarios.

Los Global Business Excellence Awards, que reconocen y premian a la excelencia empresarial en todos los sectores, se encuentran entre los premios empresariales más destacados. Los premios se enorgullecen en contar con un amplio panel de jueces expertos independientes, quienes seleccionan a los ganadores según rigurosos criterios para cada categoría y sector, con un enfoque en los resultados financieros, la innovación y los beneficios a los clientes, empleados, inversores y comunidades. Los premios atraen a una gran variedad de participaciones internacionales, variando entre grandes empresas cotizadas en bolsa, organizaciones del sector público y expertos en el tema (SME, por sus siglas en inglés) dinámicos e innovadores.

Acerca de los sistemas VITROS®Los sistemas de química, inmunodiagnóstico e integrados de VITROS® de Ortho Clinical Diagnostics son una cartera de productos y tecnologías habilitadoras patentadas que ayudan a los laboratorios clínicos a diagnosticar, monitorear y tratar la enfermedad. Los productos VITROS® han sido diseñados para ayudar a los laboratorios clínicos en desafíos de tipo organizacional, operacional y económico.

Kit de reactivos de prueba NEPHROCHECK de VITROS Immunodiagnostic ProductsEl kit de reactivos de prueba NEPHROCHECK de VITROS Immunodiagnostic Products está destinado a la medición directa y cuantitativa in vitro de TIMP-2 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 2) y IGFBP-7 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein 7) en la orina humana, usando el sistema inmunodiagnóstico VITROS 3600 y el sistema integrado VITROS 5600 en conjunción con la evaluación clínica como ayuda en la evaluación de riesgos para lesión renal aguda en los pacientes gravemente enfermos.

Astute Medical®, el logo AM, Astute140®, NephroCheck®, el logo NephroCheck® y AKIRisk® son marcas comerciales registradas de Astute Medical, Inc. en Estados Unidos. Para información sobre marcas comerciales y otra propiedad intelectual aplicable a este producto, incluyendo marcas comerciales internacionales, consulte AstuteMedical.com/about/intellectualproperty [http://astutemedical.com/about/intellectualproperty].

Acerca de Ortho Clinical DiagnosticsOrtho Clinical Diagnostics es un líder global en diagnóstico in vitro que atiende a las comunidades de inmunohematología y laboratorios clínicos. A través de hospitales, redes de hospital, bancos de sangre y laboratorios en más de 125 países y territorios, los productos y servicios de alta calidad de Ortho permiten a profesionales de cuidado de la salud tomar decisiones de tratamiento mejor informadas. Para la comunidad de inmunohematología, los productos para tipificación de sangre de Ortho ayudan a asegurar que cada paciente reciba sangre que sea segura, del tipo correcto y de la unidad correcta. Ortho aporta tecnologías de prueba sofisticadas, automatización, gestión de la información y herramientas de interpretación para laboratorios clínicos del mundo a fin de ayudarles a funcionar con más eficiencia y eficacia, y mejorar el cuidado del paciente. El propósito de Ortho es mejorar y salvar vidas con diagnósticos, y lo hace reimaginando lo que es posible. Esto es lo que ha definido a Ortho por más de 75 años, y es lo que impulsa a Ortho para mirar al futuro. Para más información, visite www.orthoclinicaldiagnostics.com [http://www.orthoclinicaldiagnostics.com/].

© Ortho Clinical Diagnostics 2017

i Meersch M, Schmidt C, Hoffmeier A, et al. Prevention of cardiac surgery-associated AKI by implementing the KDIGO guidelines in high risk patients identified by biomarkers: the PrevAKI randomized controlled trial (Prevención de LRA asociadas con cirugía cardiaca por medio de la implementación de directrices KDIGO en pacientes de alto riesgo identificados por biomarcadores: el ensayo controlado aleatorio PrevAKI). Intensive Care Med. 2017 Jan 21.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/611423/OCD_only_black.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/611423/OCD_only_black.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Jane Ward, Ortho Clinical Diagnostics, 908-210-0118,Jane.ward@orthoclinicaldiagnostics.com

Sitio Web: http://www.orthoclinical.com/

PUBLICIDAD