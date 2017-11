330 43

COMUNICADO: Voluntis integrará Insulia® en el consultorio virtual de la diabetes de Onduo

CAMBRIDGE, Massachusetts, 28 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Voluntis ha anunciado hoy su intención de integrar el sistema Insulia® en el consultorio virtual de la diabetes que ofrece Onduo. Onduo, una nueva empresa dedicada al tratamiento de la diabetes creada por Verily (una empresa de Alphabet), desarrolla una plataforma virtual que integra hardware, como glucómetros continuos conectados de forma inalámbrica, software y asistencia personalizada de expertos en sanidad para ayudar a las personas a tratar su diabetes de tipo 2 Insulia es un asistente digital que ofrece recomendaciones sobre el ajuste de la dosis de insulina a los afectados por diabetes de tipo 2.

Imagen - http://mma.prnewswire.com/media/610619/Voluntis_Insulia_web_mobile.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/610619/Voluntis_Insulia_web_mobile.jpg]

Esta solución integrada se presentará en el marco de programas piloto que se desarrollarán a principios de 2018 y en los que van a participar proveedores sanitarios y aseguradoras estadounidenses.

"Nos alegra mucho aliarnos con Onduo con objeto de añadir un servicio digital de ajuste de dosis de insulina a su oferta para el abordaje integral de la diabetes", manifestó Pierre Leurent, consejero delegado de Voluntis. "Voluntis tiene el propósito de reducir la carga que supone el abordaje de la enfermedad tanto para pacientes como para profesionales sanitarios, al tiempo que fomentamos una atención médica fundamentada en su valor, en colaboración con las entidades aseguradoras. Este acuerdo con Onduo viene a ilustrar que la terapéutica digital, las ciencias biosanitarias y las empresas tecnológicas pueden formar alianzas destinadas a tratar algunas de las principales necesidades no satisfechas de los sistemas de salud".

Aceca de Insulia®Insulia® ofrece recomendaciones automáticas de dosis de insulina basal y mensajes de ayuda a personas con diabetes tipo 2 a la vez que permite a los equipos de atención médica hacer un seguimiento del progreso a distancia. El profesional de la salud prescribe Insulia utilizando su sitio web personal y configura las instrucciones del plan de tratamiento que ajustarán las dosis de insulina basal según las necesidades específicas del paciente. A continuación, el usuario recibe un código de activación para empezar a utilizar su aplicación personalizada. Una vez descargada, la aplicación utiliza los resultados de glucosa en sangre y cualquier síntoma de hipoglucemia para recomendar dosis en tiempo real. Esta información se actualiza constantemente a través de los algoritmos clínicos incorporados en la aplicación. Los datos se comparten automáticamente con el equipo de atención médica, que puede hacer un seguimiento a distancia del progreso del paciente con respecto a su objetivo gracias a las notificaciones personalizadas. Esto permite a los proveedores ofrecer servicios de telemedicina hechos a medida, una práctica apoyada por un número cada vez mayor de pagadores en todo el mundo. Insulia está disponible para todas las personas, independientemente de la marca de insulina basal que utilicen, incluidas Lantus®, Levemir®, Toujeo®, Tresiba® (U-100) y Basaglar®. Para obtener más información, visite http://www.insulia.com/ [http://www.insulia.com/].

Acerca de VoluntisVoluntis crea soluciones digitales que permiten a las personas gestionar por sí mismas su tratamiento con la colaboración a distancia de los equipos de atención médica. Los productos de Voluntis, centrados en las enfermedades crónicas, tienen como objetivo personalizar los tratamientos, facilitar la coordinación de los equipos de atención médica y mejorar los resultados prácticos. Voluntis aprovecha su experiencia en digitalizar algoritmos clínicos y su plataforma tecnológica para diseñar soluciones complementarias, entre las que se incluyen Insulia y Diabeo para la diabetes y eCO y Zemy en oncología. Voluntis tiene acuerdos duraderos con compañías líderes dedicadas a las ciencias biosanitarias como Sanofi, Roche and AstraZeneca. Es un miembro fundador de la Digital Therapeutics Alliance (Alianza Terapéutica Digital). Para obtener más información, visite http://www.voluntis.com/ [http://www.voluntis.com/].

http://mma.prnewswire.com/media/610618/Logo_Voluntis_nobl_ID_90a2e96d5d97__copy.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/610618/Logo_Voluntis_nobl_ID_90a2e96d5d97__copy.jpg]

