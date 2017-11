330 43

COMUNICADO: Crystal Kardys y Marisol Huges de WilsonHCG galardonadas mujeres líder inspiradoras por Profiles in Diversity Journal

TAMPA, Florida, 28 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- WilsonHCG, un líder global en soluciones innovadoras para talento, celebra hoy que la vicepresidenta ejecutiva de Operaciones de personal y consejo general, Marisol Hughes y la vicepresidenta de innovación y eficacia organizativa, Crystal Kardys, fueron galardonas por Profiles in Diversity Journal. La Sra. Hughes ha recibido el 10º premio anual Líder de diversidad [http://www.diversityjournal.com/], mientras que la Sra. Kardys ha sido la ganadora del premio Mujeres merecedoras de atención de 2017 [https://issuu.com/diversityjournal/docs/pdj_summer2017_issuu?e=4480583/51479755].

La Sra. Kardys y la Sra. Hughes son la cuarta y la quinta mujeres líderes de WilsonHCG en ser nominadas y reconocidas por Profiles in Diversity Journal.

"Crystal y Marisol personifican el ADN de WilsonHCG. Son colaboradoras, están llenas de integridad y se enorgullecen y se hacen responsables de su trabajo. Son mujeres muy apasionadas con los compromisos que la compañía tiene con cada cliente", dijo John Wilson, director ejecutivo de WilsonHCG. "Estamos encantados ver que colegas de la industria reconocen a Crystal y Marisol por su inspiración y sus logros realmente innovadores".

El 10º premio anual Líder de diversidad conmemora a innovadores industriales que abordan desafíos organizativos y oportunidades bajo un prisma de inspiración para la diversidad y la inclusión.

La Sra. Hughes lidera dos departamentos de soporte dinámicos: legal y RR.HH. (considerado internamente Gente y Cultura). En el enfoque de RR.HH. de su posición, es responsable del desarrollo y la ejecución de las estrategias de talento, desarrollo y personal que soportan la dirección empresarial y estratégica de WilsonHCG. La Sra. Hughes trabaja como consultora estratégica para el director ejecutivo, John Wilson, y su principal objetivo, es ser paladín de los empleados de WilsonHCG mientras inspira, comunica y apoya la misión de WilsonHCG. Es miembro activo del Colegio de abogados de Florida y tiene titulación de Juris Doctor y un máster en economía.

El honor Mujeres merecedoras de atención, 16º, se propone celebrar a mujeres ejecutivas líderes por su iniciativa y sus logros; mujeres con objetivos y vocación que representan diversidad en esferas de influencia, y se dedica a la contribución única y personal de cada ejecutiva a la comunidad internacional empresarial.

En los últimos seis años, la Sra. Kardys ha evolucionado de reclutadora a ser la líder actual de la estrategia global de innovación de WilsonHCG; eso incluye la identificación y la preparación de soluciones inventivas para clientes incluyendo análisis avanzados, tecnología de reclutamiento, estrategia de reclutamiento y gestión de implementación. La Sra. Kardys es la autora y la impulsora del reconocido informe las 100 mejores marcas de Fortune 500 de WilsonHCG, el quinto informe se publicará a principios de 2018. [http://info.wilsonhcg.com/fortune-500-top-100-employment-brands-18-prereserve-0].

Teniendo en cuenta la función de la Sra. Kardys, conforme WilsonHCG busca impulsar la innovación en el reclutamiento y la tecnología de talento, este mes la compañía publicó su informe más reciente, RR.HH. y tecnología de talento: [http://info.wilsonhcg.com/hr-talent-technology-journey-to-automation-whitepaper-0]el viaje hacia la automatización (HR and Talent Technology: The Journey to Automation) [http://info.wilsonhcg.com/hr-talent-technology-journey-to-automation-whitepaper-0]. Se puede acceder al informe gratuito en este enlace.

Acerca de WilsonHCGWilson Human Capital Group, Inc., (WilsonHCG) es un líder global de soluciones innovadoras de talento que trabaja bajo el principio de ofrecer una colaboración real a nuestros clientes. A través de nuestro modelo Talent Ecosystem(TM) muy configurable, transformamos la función del talento en una ventaja estratégica. En WilsonHCG, las relaciones que desarrollamos llevan a los resultados que obtienen nuestros clientes. Better People, Better Business.®

