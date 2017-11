330 43

COMUNICADO: Sirius International Insurance Group notifica a Delek Group sus intenciones sobre las participaciones en The Phoenix

- Sirius International Insurance Group notifica a Delek Group el ejercicio de la opción para adquirir todas sus participaciones en The Phoenix, transacción que está sujeta a la aprobación reglamentaria

HAMILTON, Bermudas, 28 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- El 14 de septiembre de 2017, Sirius International Insurance Group firmó un acuerdo con Delek Group para adquirir el 4,9% de The Phoenix Holdings Ltd. por 208 millones de séqueles y obtuvo una opción para adquirir todas las participaciones restantes de Delek Group (47,35%) en The Phoenix. Sirius ha anunciado hoy que ha ejercido su opción de compra para adquirir todas las participaciones restantes de Delek en The Phoenix por otros 2300 millones de séqueles, sujeta a la aprobación reglamentaria de la transacción.

Allan Waters, consejero delegado de Sirius International Insurance Group dijo hoy: "Sirius ha completado su investigación de comprobaciones debidas de The Phoenix y se complace de que se haya constatado que encaja perfectamente con los negocios de Sirius Group. Phoenix es una de las empresas de seguros y servicios más importantes de Israel. Gracias a esto, Sirius podrá ofrecer nuevos productos al mercado israelí, tendrá acceso al centro tecnológico de primer nivel de Israel y la oportunidad de desarrollar soluciones tecnológicas para seguros, mejorar sus resultados financieros y proteger los intereses de la población israelí asegurada por la empresa".

El Sr. Waters añadió: "Sirius se encuentra bajo una estricta supervisión reglamentaria en todos los mercados internacionales en los que opera, entre los que se incluyen Bermudas, Nueva York, el Reino Unido, Suecia, Singapur y otros. Confiamos en el grado de perfeccionamiento del sistema regulador israelí y esperamos recibir la aprobación para la toma de control de la empresa. Tenemos la intención de cooperar de forma completa y transparente con las autoridades reguladoras israelíes, tal y como hacemos con otras autoridades en todo el mundo".

Como parte del acuerdo, Sirius llevó a cabo una investigación de comprobaciones debidas de The Phoenix, tras la cual informó a Delek Group de que ejercitaría la opción de compra para adquirir todas las participaciones restantes de The Phoenix (47,35%) por un importe adicional efectivo de 2300 millones de séqueles.

También es importante destacar que, según el acuerdo, Sirius ha presentado todas las solicitudes, los documentos y las comunicaciones reglamentarias al Comisionado Israelí de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros, División de Agencias de Seguros, a la Autoridad de Valores de Israel, a la Bolsa de Tel Aviv y al Comisionado Antimonopolio de Israel en relación con el cambio de control propuesto de The Phoenix Holdings Ltd. y de algunas de sus entidades de grupo reguladas directa e indirectamente.

Conforme al compromiso de Sirius, las solicitudes se presentaron 45 días después de la fecha en que se firmó el acuerdo vinculante con Delek Group.

En Israel, Sirius está representada por el Dr. Ornit Kravitz y los letrados Doni Toledano, Roy Caner y Lior Oren de Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co.

Acerca de Sirius International Insurance Group:

Sirius es una empresa de seguros y reaseguros internacional con 72 años de antigüedad. Fue fundada en Estocolmo (Suecia), en 1945 y su sede corporativa se encuentra en Hamilton (Bermudas). Sirius Group dispone de 2800 millones de dólares estadounidenses en capital PCGA y emitió primas por un valor de 1300 millones de dólares estadounidenses en 2016, de los que 435 millones estuvieron vinculados a seguros contra accidentes y médicos. Sus oficinas principales se sitúan en Estocolmo, Nueva York y Londres. La empresa trabaja desde 12 oficinas a escala internacional gestionadas por directores locales con amplia experiencia en seguros.

Sirius cuenta con licencia internacional y con la supervisión de los siguientes órganos (entre otros):

-- Autoridad Monetaria de Bermudas -- Departamento de Servicios Financieros de Nueva York -- Autoridad de Servicios Financieros de Suecia -- Autoridad Reguladora Prudencial de Reino Unido -- Autoridad Monetaria de Singapur -- Comisionado de Seguros de Hong Kong -- Autoridad Reguladora Prudencial de Australia -- Departamento de Seguros de Tennessee

Sirius cuenta con una dilatada experiencia en el sector de los seguros y un sólido recorrido de supervisión reglamentaria. La empresa está dotada de una robusta estructura de gobierno interno, según la cual el Consejo y las estructuras de gobierno siguen el esquema de las empresas que cotizan en bolsa y se dan a nivel de Sirius International Insurance Group, Ltd.

Además, dispone de más de 7000 tratados y cuentas, con más de 2000 clientes en más de 140 países. Cuenta con una singular plataforma internacional de reaseguros y especialidades con una sólida presencia en EE. UU. (49% de las primas netas) y Europa (28%). Recientemente, Sirius ha ampliado su enfoque con respecto de especialidad directa (en especial, seguros de accidentes y salud) con dos adquisiciones estratégicas en 2017 (ArmadaGlobal e IMG).

La credibilidad internacional de la empresa con las agencias evaluadoras se refleja en las evaluaciones de su capacidad económica:

-- Standard & Poor's A-, pronóstico estable - A.M. Best A, pronóstico negativo - Fitch A-, pronóstico estable

Puede encontrar más información en el sitio web de Sirius Group, www.siriusgroup.com [http://www.siriusgroup.com/].

