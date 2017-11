330 43

COMUNICADO: Dar de vuelta a los demás es sencillo con la nueva campaña de Smile Train

Smile Train lanza su campaña "Give Smiles" el día del año en el que más se da, Giving Tuesday, para apoyar a los niños que no han recibido tratamiento para el labio leporino y paladar hendido del mundo

NUEVA YORK, 28 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Para celebrar la festividad Giving Tuesday y la época de regalar, Smile Train [http://www.smiletrain.org/], la organización más grande del mundo dedicada al labio leporino y paladar hendido, lanza su nueva campaña "Give Smiles" ("Regala sonrisas") para ayudar a más niños de todo el mundo a que sonrían y tengan una vida más sana y feliz.

Como parte de la campaña, Smile Train presentará una serie de testimonios en formato de vídeo que dan protagonismo a algunos de los apasionados colaboradores de la organización. En estos vídeos, sin guion alguno, cada colaborador ofrece a los espectadores una visión de su conexión personal con el labio leporino y paladar hendido, así como sobre lo que les inspira a regalar sonrisas en última instancia.

"Estamos muy emocionados por celebrar la festividad de Giving Tuesday y lanzar nuestra nueva campaña Give Smiles", dijo Susannah Schaefer, consejera delegada de Smile Train. "Esperamos aumentar la concienciación e inspirar a dar a los demás para ayudar a los niños con labio leporino y paladar hendido del planeta que no han recibido tratamiento a que accedan a esta cirugía que contribuye a salvar vidas".

Como parte de Giving Tuesday y de la época de regalar, una serie de colaboradores de Smile Train procedentes de todo el mundo participarán en la celebración. A continuación, encontrará un resumen de las principales actividades:

-- Organización Miss Universo (21 de noviembre): para dar comienzo a Giving Tuesday, Smile Train celebró un evento con las participantes de la Organización Miss Universo en Las Vegas. Las concursantes de Miss Universo se unieron a Smile Train para repartir sonrisas en todo el mundo y ayudar a los niños que no han recibido tratamiento para el labio leporino y paladar hendido en los países en vías de desarrollo a que vean sus nuevas sonrisas por primera vez. Las concursantes tomaron parte en una actividad que consistió en decorar espejos de mano para los pacientes de Smile Train que se han sometido a cirugías de reparación de labio leporino y paladar hendido. Los espejos serán entregados a los pacientes para que puedan ver sus propias y preciosas sonrisas por primera vez tras la operación. -- Viaje de sonrisas a la India (28 de noviembre): Smile Train va a celebrar un evento tipo cóctel en su sede central. Dicho evento presentará la nueva experiencia de realidad virtual en 360° en ruta a la India de la organización, en la que los espectadores podrán ver de primera mano los viajes de Nisha y Vikas en su camino hacia unas nuevas sonrisas. -- "Streamathon" de Devin Thorpe (28 de noviembre): la consejera delegada de Smile Train, Susannah Schaefer, participará en una retransmisión en directo en Giving Tuesday presentada por Devin Thorpe. Este "streamathon" se trata de un maratón de retransmisiones en directo durante las 24 horas del Giving Tuesday, y Susannah estará en directo a las 11:45 de la mañana (hora del Este de los EE. UU.) para hablar acerca del modelo único de Smile Train, así como sobre los planes que la organización tiene previstos para Giving Tuesday. Devin Thorpe es un periodista, autor, orador profesional y fundador del Centro Your Mark on the World, un negocio orientado a objetivos que trabaja para dar solución a los mayores problemas del globo. -- Chef Katsuji (28 de noviembre): Smile Train está colaborando con el chef Katsuji, concursante del programa Top Chef del canal BRAVO, para aumentar la concienciación y recaudar fondos para los niños que no han recibido tratamiento para el labio leporino y paladar hendido. El chef Katsuji donará el 20% de las ganancias obtenidas en sus restaurantes en Giving Tuesday a Smile Train. Los restaurantes incluidos son: Mexikosher-NYC y Mexikosher-LA. -- Evento culinario con celebridades (28 de noviembre): en colaboración con Glad, y su campaña festiva Glad-to-Give, Smile Train Filipinas celebrará un evento de cocina que contará con la presencia de varias celebridades y de Danica Sotto-Pingris, una estrella televisiva en Filipinas. Denominada "Spread Smiles This Holiday" ("Estas fiestas, reparte sonrisas"), esta clase culinaria celebrada a partir del mediodía tiene como propósito enseñar a los participantes a cocinar unos platos divertidos y vibrantes que podrán preparar fácilmente para sus diversas reuniones con sus seres queridos. Las ganancias obtenidas durante la clase beneficiarán a los programas locales de Smile Train en Filipinas. -- Marian Rivera y Kultura (28 de noviembre): Marian Rivera, personalidad televisiva, actriz y embajadora de Smile Train, se ha unido a Kultura, una cadena de tiendas especializadas en productos hechos a mano localmente (desde artículos decorativos a joyas, pasando por ropa y recuerdos) como su nueva embajadora de marca. Como parte de esta unión, Kultura donará una parte de sus ganancias obtenidas en Giving Tuesday a Smile Train.

Para obtener más información sobre Smile Train o hacer una donación y "Give Smiles" durante estas fiestas, visite: smiletrain.org/givesmiles [https://www.smiletrain.org/lp/holidays/]. Siga a Smile Train en Twitter e Instagram @SmileTrain para consultar actualizaciones a lo largo del año.

Acerca de Smile Train

Smile Train proporciona cirugía y cuidados completos para labios leporinos y paladares hendidos a niños en países en vías de desarrollo. A través de la formación de médicos locales y la capacitación de hospitales asociados en todo el mundo, impulsamos una solución sostenible y un modelo adaptable para el tratamiento de labio leporino y paladar hendido, lo que mejora radicalmente las vidas de los niños, incluida su capacidad para comer, respirar y hablar con el paso del tiempo. Para obtener más información sobre cómo el enfoque sostenible de Smile Train genera unos donativos con un impacto inmediato y a largo plazo, visite smiletrain.org [http://smiletrain.org/].

CONTACTO: CONTACTO: Smile Train, Nijha Diggs, directora de RelacionesPúblicas, 646.751.3231, NDiggs@smiletrain.org; Edelman, Lauren Hare,supervisora sénior de Cuentas, 212.704.4493, Lauren.Hare@edelman.com

Sitio Web: http://smiletrain.org/

PUBLICIDAD