COMUNICADO: PLEINVUE(TM) / PLENVU® (NER1006), de Norgine, recibe la aprobación en Holanda para la limpieza intestinal en adultos

- PLEINVUE(TM) / PLENVU(R) (NER1006), de Norgine, recibe la aprobación en Holanda para la limpieza intestinal en adultos antes de cualquier procedimiento que necesite de limpieza intestinal - PLENVU(R) es la primera preparación intestinal PEG de 1 litro[i],[ii],[iii] - PLENVU(R) es superior a MOVIPREP(R) en el suministro de limpieza de alta calidad en los ascendentes de colon[1] - un área importante para la detección de adenomas[iv]

Norgine B.V. anunció hoy que el Medicines Evaluation Board (MEB) de Holanda ha concedido la autorización de marketing para PLEINVUE(TM) para la limpieza intestinal en adultos antes de cualquier procedimiento que necesite de una limpieza intestinal. La aprobación se consiguió por medio del procedimiento europeo de descentralización, con Reino Unido como estado de referencia. Norgine anticipa más aprobaciones de marketing en el cuarto trimestre de 2017 y 2018.

PLENVU(R) (conocido como PLEINVUE(TM) en Holanda), ha recibido aprobación para su uso en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Holanda y Reino Unido. PLENVU(R) está disponible en Reino Unido.

PLENVU(R) es una nueva preparación intestinal de bajo volumen (1 litro) basada en polietilenglicol (PEG) 3350 que ha sido desarrollada por Norgine para proporcionar limpieza de todo el intestino.

PLENVU(R) proporciona una eficacia de limpieza intestinal superior y de alta calidad (en al menos un segmento del colon) en comparación con dos preparaciones intestinales alternativas ampliamente utilizadas: picosulfato de sodio y solución de sal de magnesio (CITRAFLEET(R)) y PEG de 2 litros con ascorbato (MOVIPREP(R)).[v]

La aprobación se basó en datos del programa de ensayo clínico en fase III, que consta de tres estudios multicentro, aleatorios y de grupo paralelo NOCT, MORA y DAYB.

Norgine fabrica PLENVU(R) y comercializa el producto a través de su infraestructura en Europa y Australia y a través de sus socios comerciales en el resto del mundo.

