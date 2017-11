330 43

COMUNICADO: Ganador del 2017 Alberta Exports Award

CALGARY, Alberta, November 28, 2017 /PRNewswire/ --

Solex Thermal Science Inc. (Solex) ha sido honrada al recibir dos premios en la ceremonia de premios de este año de Alberta Exports. Solex fue galardonada al recibir los premios Exporter of the Year Award y también el Clean Technology Award.

El Exporter of the Year Award reconoce a Solex como exportador de Alberta que ha destacado con una penetración de mercado internacional además de ser un contribuyente clave de la mejora del desarrollo económico de Alberta a través de la creación de trabajo e inversiones en la investigación y desarrollo.

El Clean Technology Award reconoce a Solex como exportador de Alberta dedicado a exportar artículos o servicios destinados a la sostenibilidad por medio de la reducción de las emisiones de carbono, energía renovable y conservación de agua. Solex ha demostrado un crecimiento destacado de año en año en lo que respecta al valor de sus exportaciones, aumentando de forma considerable su volumen de ventas, convirtiéndose en el candidato ideal. El plan de exportación de alta calidad de Solex ha mostrado cómo la innovación y pensamiento con conciencia medioambiental pueden superar los retos a los que se enfrentan las compañías internacionales.

"Es un privilegio aceptar estos dos premios. En los últimos 20 años, nos hemos dedicado a asegurar que nuestra tecnología es la más eficaz energéticamente, más respetuosa con el medioambiente y solución más efectiva respecto al coste dentro de nuestros mercados. Al tiempo que nos centramos en la reducción de la huella medioambiental de nuestros clientes, buscamos además crecer en la economía de Alberta por medio de la innovación y empleo de los más prometedores. Gracias a nuestros valiosos clientes por llevar a cabo los negocios, su colaboración y lealtad. Gracias a todos nuestros socios que siguen apoyándonos a través de este viaje de crecimiento. Gracias a nuestro equipo de Solex por su pensamiento avanzado continuado, que nunca se queda en las soluciones de hoy sino que avanza hasta las del futuro," explicó Paul Crawford, director general de Solex Thermal Science Inc.

Los Alberta Export Awards, presentados por medio de Canadian Manufacturing & Exporters y JWN, rinden tributo a las aproximaciones innovadoras y contribuciones de las compañías de exportación de Alberta desde todas las regiones de la provincial, además de las personas que crean estas historias de éxito.

Acerca de Solex Thermal Science Con sede central sita en Calgary, AB, Canadá, Solex Thermal Science es líder mundial en el desarrollo, diseño y fabricación de intercambiadores de calor indirectos de alta eficacia. Estando especializada en el calentamiento, refrigeración y secado de sólidos al por mayor, nuestra tecnología se ha aplicado al procesamiento de fertilizantes, azúcares, semillas de aceite, granos, plástico y muchos otros productos sólidos al por mayor. Utilizando el software de modelado propio y demostrado, cada intercambiador de calor se ha diseñado a medida para cumplir con los requisitos de rendimiento térmico únicos de nuestros clientes. Con más de 25 años de experiencia y más de 500 intercambiadores de calor instalados en 50 países de todo el mundo, proporcionamos el mejor servicio de su clase desde la creación a la finalización, con apoyo técnico y de ventas disponible en todo el mundo en múltiples idiomas. Se trata de tu socio en innovación, si desea conocer más visite la página web sita en http://www.solexthermal.com.

Consultas para medios: Amanda Parkman, marketing y comunicaciones, e-mail: amanda.parkman@solexthermal.com, +1-403-254-3500

