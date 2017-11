330 43

COMUNICADO: Scotiabank presenta a BBVA una oferta vinculante para adquirir sus acciones de BBVA Chile

TORONTO y NUEVA YORK, November 28, 2017 /PRNewswire/ --

Scotiabank anunció hoy que presentó una oferta vinculante para adquirir las acciones que posee el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) en BBVA Chile, la cual BBVA está dispuesto a aceptar siempre y cuando su accionista minoritario, la familia Said, no ejerza el derecho de preferencia estipulado en el acuerdo de accionistas entre BBVA y la familia Said.

BBVA es propietario del 68.19% de BBVA Chile, mientras que la familia Said posee el 31.62% de BBVA Chile. Scotiabank ha ofrecido adquirir la participación de BBVA en BBVA Chile y ciertas subsidiarias por un monto aproximado de US$ 2,200 millones (CAD$ 2,900 millones).

Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. Duplicará la participación de mercado de Scotiabank en Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco no estatal más importante del país. Si concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de aproximadamente 100 puntos base.

Conforme a la oferta pública de adquisición obligatoria de todas las acciones de BBVA Chile, que prevé la legislación chilena, o al derecho de acompañamiento que posee la familia Said en virtud del acuerdo de accionistas de BBVA Chile, la familia Said tiene el derecho de vender sus acciones de BBVA Chile a Scotiabank bajo los mismos preceptos. El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base, si la operación concluye y la familia Said licita o vende todas sus acciones a Scotiabank.

Acerca de BBVA Chile y Scotiabank Chile (septiembre de 2017, en dólares canadienses):

Scotiabank Chile BBVA Chile Total de activos $ 26,000 millones $ 29,000 millones Total de préstamos netos $ 20,000 millones $ 19,000 millones Empleados 3,700 4,000 Sucursales 89 127

Acerca de Scotiabank

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia-Pacífico. Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación de nuestros 24 millones de clientes a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 88,000 empleados y con más de $ 906,000 millones en activos (al 31 de julio de 2017), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Toronto y Nueva York . Para obtener más información, visite http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews.

Para consultas de los medios de comunicación: Marcelo Gomez-Wiuckstern Comunicaciones Globales +1(416)933-1344 Marcelo.gomez-wiuckstern@scotiabank.com Relaciones con los Inversionistas: Adam Borgatti +1-416-866-5042 adam.borgatti@scotiabank.com

PUBLICIDAD