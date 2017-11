330 43

COMUNICADO: El programa Global Excellent Operator de XCMG marca el comienzo de un nuevo capítulo en las carreras profesionales

XUZHOU, China, 27 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- XCMG, la compañía fabricante líder mundial de maquinaria de construcción, ha dado el pistoletazo de salida a la quinta clase de su programa de formación Global Excellent Operator (el Programa), en el que se ofrece a 54 aprendices la oportunidad de mejorar sus habilidades profesionales bajo la guía de expertos e instructores experimentados.

El Programa, lanzado en mayo de 2016, es uno de los 14 proyectos de la campaña por el bienestar público global de XCMG llamado "For Better Life" (para una vida mejor). Tiene por objetivo formar a operadores de maquinaria de todo el mundo de forma gratuita en el XCMG Technician College, la primera base de formación para la conducción mecánica en China.

"El Programa representa uno de los compromisos de XCMG a largo plazo con el bienestar público mundial; nuestro objetivo es ofrecer un curso completo para personas que buscan mejorar sus capacidades en todos los aspectos de la operación de máquinas. También queremos educarlos para que sean ciudadanos responsables que puedan mostrar amor y respeto", afirmó Wang Min, presidente de XCMG.

En la nueva clase los alumnos se dividen en dos grupos, uno centrado en excavadoras y otro enfocado a máquinas perforadoras rotativas. Se imparten 8 y 53 días de clase respectivamente, y en ellas los grupos estudian ingeniería mecánica, métodos de construcción en diferentes condiciones y mantenimiento de productos. También aprenden sobre la cultura de XCMG y participan en competiciones de construcción en equipo y actividades orientadas al bienestar social.

"Este es el programa de formación para operar máquinas más práctico al que he asistido. Los instructores profesionales combinan la teoría con la práctica en el mundo real, al tiempo que el espíritu riguroso, práctico e innovador de XCMG ejerce una gran influencia en nosotros", señaló Zhao Yunfei, un alumno de Anhui Xianyun Machinery Sales Co. Ltd.

Zhao Zhili, de 54 años, es el integrante de mayor edad de la clase. "No contaba con conocimientos previos sobre hidráulica, pero los instructores me han explicado todo con mucha paciencia y me han guiado en cada paso de la operación. Estoy muy agradecido por la valiosa experiencia que nos han proporcionado", afirmó.

Las cuatro primeras clases del Programa han formado a 207 operadores de máquinas y 169 ingenieros de mantenimiento extranjeros. Además, XCMG ha trabajado con 54 distribuidores extranjeros e institutos vocacionales locales para organizar talleres destinados a mejorar las aptitudes para el mantenimiento de productos.

Acerca de XCMG

XCMG es una compañía multinacional de fabricación de maquinaria pesada con 74 años de historia. En la actualidad se encuentra en el séptimo puesto de la industria de la maquinaria para la construcción en el mundo. La compañía exporta a más de 177 países y regiones de todo el mundo.

