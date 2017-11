330 43

COMUNICADO: Se publican los resultados del segundo estudio en Fase 3 de LMTX® en el Journal of Alzheimer's Disease (2)

La enfermedad de Alzheimer (AD) es una enfermedad neurológica progresiva del cerebro que causa daños a las neuronas - las células especializadas del sistema nervioso que permiten el flujo de información, pensamientos y recuerdos en el cerebro. Cuando el Alzheimer daña las neuronas, esto produce una pérdida de la memoria y del razonamiento, que puede afectar la capacidad de la persona de interactuar socialmente o de funcionar en el trabajo. Aún no existe un tratamiento que detenga la progresión de la demencia relacionada con el Alzheimer, retrase su aparición o prevenga su aparición. Los fármacos actualmente disponibles solo tratan los síntomas de forma temporal.[2]

Acerca de los inhibidores de agregación tau

Los inhibidores de agregación tau (TAIs) de TauRx han surgido tras cerca de 30 años de investigación. Los TAIs funcionan al desatar los enredos tau que causan la demencia, reduciendo potencialmente e incluso deteniendo la pérdida de memoria.[3] El TAI de primera generación, rember(R), fue una versión patentada y altamente purificada de cloruro de metiltioninio (azul de metileno), un compuesto anteriormente utilizado para el tratamiento de diferentes condiciones. LMTX(R) es una forma estable reducida de metiltioninio que se absorbe mejor y se tolera mejor que el azul de metileno.

Acerca de TauRx Therapeutics Ltd

TauRx Therapeutics Ltd es un miembro del grupo TauRx Pharmaceuticals, que está desarrollando la tecnología de separación de la University of Aberdeen, Escocia, creado en Singapur en el año 2002 con la finalidad de desarrollar nuevos tratamientos y diagnosis para un abanico de enfermedades neurodegenerativas. El inhibidor de agregación tau de la compañía, LMTX(R), se dirige a los agregados de las fibras anormales de la proteína tau que forma las células nerviosas de dentro en el cerebro, que dan lugar a la aparición de 'enredos tau'. La sede central de TauRx se encuentra en Singapur, y sus instalaciones de investigación primarias se sitúan en Aberdeen. Si desea más información visite la página web: http://www.taurx.com.

Referencias

1) Gauthier S, et al. Efficacy and safety of tau-aggregation inhibitor therapy in patients with mild or moderate Alzheimer's disease: a randomised, controlled, double-blind, parallel-arm, phase 3 trial. The Lancet 2016, 388:2873-84. 2) Alzheimer's Association. 2015 Alzheimer's disease facts and figures. Disponible en: http://www.alz.org/facts/downloads/facts_figures_2015.pdf Acceso 20 de octubre de 2017. 3) Wischik CM, et al. Tau-aggregation inhibitor therapy for Alzheimer's disease. Biochem Pharmacol 2014; 88:529-39.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/609663/TauRx_Therapeutics_Logo.jpg

CONTACTO: Contacto para medios: TauRx Press Office, +44 207 413 3733,E-mail: taurxpress@hkstrategies.com

PUBLICIDAD