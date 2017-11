330 43

COMUNICADO: Se publican los resultados del segundo estudio en Fase 3 de LMTX® en el Journal of Alzheimer's Disease (1)

TauRx Therapeutics Ltd informó hoy de los resultados completos de su segundo estudio clínico en Fase 3 de LMTX(R), el primer inhibidor de agregación tau en enfermedad de Alzheimer, publicado de forma online en el Journal of Alzheimer's Disease.

Los resultados de este ensayo (TRx-237-005) son consistentes con los del primer estudio en Fase 3, recientemente publicados en The Lancet [(TRx-237-015) Gauthier et al.2016[1]] en enfermedad de Alzheimer entre leve y moderada, y apoyan la hipótesis de que LMTX(R) podría ser eficaz como monoterapia en una dosis tan baja como de 4 mg dos veces al día.

El último estudio (TRx-237-005) investigó la eficacia y seguridad de LMTX(R) en 800 pacientes con enfermedad de Alzheimer leve en una dosis de 100 mg o 4 mg (para su uso como dosis de control) dos veces al día en un periodo de tratamiento de 18 meses.

Los resultados de un estudio anterior demostraron diferencias destacadas a favor de dos dosis más elevadas de LMTX(R) (75 mg y 125 mg dos veces al día) cuando se toman como monoterapia en comparación con la dosis de control prevista de 4 mg tomada como monoterapia o como terapia añadida a los tratamientos actualmente aprobados para la enfermedad de Alzheimer en análisis pre-especificado post hoc. En un análisis superior, se descubrió la misma diferencia a favor de la monoterapia en comparación con el tratamiento añadido en pacientes que tomaban una dosis de 4 mg dos veces al día.

Es por ello que antes del bloqueo de la base de datos y su desligación, el análisis primario de TRx-237-005 se modificó para comparar 100 mg LMTX(R) dos veces al día como monoterapia con control previsto, y 4 mg de dos tomas al día como monoterapia en comparación con la misma dosis de terapia añadida como análisis de cohorte no aleatoria. El objetivo se estableció en la prueba que buscaba si los descubrimientos del primer estudio podría confirmarse al tiempo que los resultados primarios en un segundo estudio independiente con controles destacados contra un error estadístico.

Los resultados de un segundo estudio demostraron las mismas diferencias estadísticas a favor de la monoterapia LMTX(R) en el umbral estadístico requerido de p < 0,025 en ambas comparaciones en los objetivos de eficacia clínica co-primarios para los resultados cognitivos (ADAS-cog) y funcionales (ADCS-ADL).

En ambos, los grupos de monoterapia LMTX(R) y terapia añadida, la atrofia cerebral completa (medida por medio de escáner MRI) progresó inicialmente como se esperaba para los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve. Pese a ello, tras 9 meses de tratamiento, la tasa anualizada de atrofia cerebral completa en pacientes con monoterapia se redujo de forma considerable, siendo típica la que se informó en los controles de mayores normales sin enfermedad de Alzheimer. La tasa comparable vista en el grupo de terapia añadida progresó de la forma indicada para los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve.

De forma similar, los descubrimientos adicionales del escáner FDG-PET en TRx-237-005 indicó que el descenso temporal en la toma de glucosa lobular en estos pacientes que recibieron monoterapia LMTX(R) fue significativamente menor que la indicada para los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve.

Cuando se corrigieron varios análisis para conseguir las diferencias potenciales en severidad o diagnosis en la línea base entre las cohortes de monoterapia y la terapia añadida, los resultados siguieron siendo bastante destacados.

"Mientras que los subgrupos de monoterapia en los estudios primero y segundo en Fase 3 LMTX(R) siguieron siendo pequeños - 15% y 20%, respectivamente - la confirmación de la misma conducta de resultados en el segundo estudio independiente significa que es poco posible que sea un descubrimiento casual", afirmó el Profesor Claude Wischik, de la Aberdeen University y presidente ejecutivo de TauRx Therapeutics Ltd.

"Las tasas de retención generales en el estudio secundario fueron similares en ambos grupos de monoterapia y de tratamiento añadido, por lo que las tasas de retirada diferenciales no pueden ser una explicación. De esta forma, ver los mismos resultados en el segundo estudio realizado solo en Norteamérica, Europa Occidental y Australia significa que el primer estudio no fue atípico de ninguna forma por medio de la inclusión de países no occidentales. Descubrir la misma conducta de resultaos a nivel clínico y de imagen significa también que no se pueden explicar en forma de efectos de placebo en pacientes que llegan a los casos de tratamiento por primera vez".

El Profesor Wischik destacó: "A pesar de que estos resultados llegan del análisis de cohorte no aleatorios, varias cosas señalan los efectos de tratamiento reales y no solo las diferencias entre los pacientes que toman o no toman los tratamientos estándares. El análisis que demuestra una reducción en la atrofia cerebral es un análisis de antes y después en el que los pacientes con monoterapia tuvieron sus propios controles, por lo que no depende de una comparación con los pacientes de terapia añadida. Estamos además comenzando a entender la base farmacológica de la interacción negativa entre LMTX(R) y los tratamientos estándares ya que hemos visto ocurrir lo mismo en un modelo animal de agregación de proteína tau".

"Estos resultados muy destacados apoyan la validación de la terapia basada en tau en casos de enfermedad de Alzheimer", explicó George Perry, Decano de Ciencias de la University of Texas de San Antonio y editor jefe del Journal of Alzheimer's Disease.

El principal autor del estudio, Gordon Wilcock, Profesor Emérito de Geratología y Honorary Clinical Senior Research Fellow del Nuffield Department of Clinical Neurosciences de la University of Oxford, comentó: "Estos datos son un indicador de la necesidad de disponer de ensayos controlados aleatorios superiores que evalúan la eficacia de una baja dosis de LMTX(R) en pacientes que no están tomando los tratamientos actuales".

Los estudios controlados superiores de LMTX(R) se han establecido para comenzar en breve, con la dosis de 4 mg de dos tomas al día comparándose con el placebo en pacientes con enfermedad de Alzheimer que no han recibido otros tratamientos aprobados para esta enfermedad (inhibidores de la colinesterasa y/o memantina).

Si desea más información acerca de la publicación en el Journal of Alzheimer's Disease del estudio TRx-237-005 visite https://content.iospress.com/download/journal-of-alzheimers-disease/jad170560?id=journal-of-alzheimers-disease%2Fjad170560

Acerca del estudio TRx-237-005

Aproximadamente se han reclutado 800 pacientes en este ensayo aleatorio en Fase 3, controlado y doble ciego en 98 instalaciones de 12 países. Los resultados de eficacia co-primaria fueron las puntuaciones en la subescala de la Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive (ADAS-Cog) y las Alzheimer's Disease Co-operative Study-Activities of Daily Living (ADCS-ADL); los resultado secundarios incluyeron los cambios en los volúmenes cerebrales regionales (medidos por MRI) que evalúan el potencial de los efectos terapéuticos en la tasa de atrofia cerebral, además de los cambios en la toma de glucosa cerebral (medidos por FDG-PET) que evalúan los efectos de la función cerebral. El ensayo es el segundo de los dos ensayos en Fase 3 de LMTX(R) en enfermedad de Alzheimer que han conseguido resultados de primera línea en el año 2016.

Acerca de la enfermedad de Alzheimer

