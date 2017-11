330 43

COMUNICADO: La Daily Blue Power de IVECO obtiene el premio «International Van of the Year 2018»

LONDRES, 24 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- El jurado del premio «International Van of the Year» ha designado la Daily Blue Power de IVECO --marca de vehículos comerciales de CNH Industrial N.V. -- ganadora de la edición de 2018. El galardón fue anunciado en Solutrans, la feria internacional de soluciones de transporte urbano y por carretera que tiene lugar esta semana en Lyon, Francia, durante la ceremonia de entrega de premios, a la que asistieron cerca de 1500 representantes del sector europeo de vehículos comerciales. Entre los asistentes se encontraban los 25 miembros del jurado del premio «International Van of the Year», compuesto por periodistas veteranos del mundo de los vehículos industriales procedentes de las publicaciones más destacadas del comercio internacional. Presidía el jurado Jarlath Sweeney, redactor del grupo y director de Fleet Transport Publications Ireland.

Es la tercera vez que la Daily de IVECO obtiene este codiciado laurel desde su nacimiento en 1992. Seleccionada entre cinco contendientes, la Daily Blue Power destacó por su innovación técnica, sus soluciones sostenibles y la eficiencia de sus costes de explotación. De hecho, el premio se basa principalmente en que esta nueva gama de vehículos comerciales ligeros (VCL) ofrece al mercado una selección enormemente sostenible de soluciones potentes, eficaces y viables que reducen el impacto ambiental del operador. La gama incluye la Daily Hi-Matic Natural Power, primer VCL propulsado por gas natural comprimido y caja automática de 8 velocidades exclusiva de su clase; la Daily Euro 6 Real Driving Emissions 2020 Preparada, el VCL diésel más avanzado del mercado que se anticipa a los exigentes objetivos ambientales de 2020 con una solución verificada de forma independiente por el organismo alemán de investigación científica aplicada (TNO); y la Daily Electric, un vehículo con emisiones cero diseñado para circular en ciudades con rigurosas restricciones de tráfico.

La Daily, un modelo con 40 años de antigüedad y éxito demostrado cuya última evolución se presentó en octubre de 2017 en versión eléctrica, a gas natural y diésel avanzada, es el primer y único vehículo que ofrece tres opciones para adelantarse a las normativas europeas, que cada vez afectan más al acceso a los centros urbanos. Esta oferta está diseñada para asegurar la inversión de los clientes y darles una ventaja competitiva que les permita desarrollar su negocio de forma sostenible con el medio ambiente.

El premio «International Van of the Year» reconoce además el compromiso de IVECO con la tecnología y su interés por el transporte sostenible, patente por su empeño en promover el aire limpio en las ciudades y reducir las emisiones de CO(2).

CNH Industrial N.V. es un líder global en el sector de bienes de equipo con una reconocida experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de las marcas que integran la compañía es uno de los principales protagonistas a nivel internacional en su sector industrial: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland Construction en el de equipos de movimiento de tierra; Iveco en el de vehículos comerciales e industriales; Iveco Bus y Heuliez Bus en el de autobuses y autocares; Iveco Astra en el de vehículos de construcción y minería; Magirus en el de vehículos de extinción de incendios; Iveco Defence Vehicles en el de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más información en la página web corporativa: www.cnhindustrial.com [http://www.cnhindustrial.com/]

