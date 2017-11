330 43

COMUNICADO: Enigma Software Group presenta una apelación en el caso contra Malwarebytes por prácticas predatorias y desleales

Enigma Software Group presenta un recurso de apelación contra Malwarebytes por cometer un abuso de derecho para conseguir ventajas competitivas sobre empresas rivales.

Las prácticas de negocio desleales de Malwarebytes hacen daño tanto a las compañías de software como al derecho de libre elección de los consumidores.

CLEARWATER, Florida, 22 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Enigma Software Group USA, LLC ("ESG"), creador del programa antimalware, SpyHunter 4, ha anunciado hoy que ha presentado un recurso de apelación ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos en su caso contra Malwarebytes, Inc. En octubre de 2016, Enigma Software Group demandó a Malwarebytes por impedir ilegalmente a los consumidores utilizar el SpyHunter 4 de Enigma Software Group a través de una serie de tácticas predatorias. A principios de este mes, un juez de distrito desestimó la demanda de Enigma Software Group. Tras expresar respetuosamente su desacuerdo con el veredicto del tribunal, Enigma Software Group acaba de presentar un recurso de apelación para llevar el caso al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

"Este caso trata sobre la lucha contra las prácticas de negocio desleales y por la protección de la elección del consumidor", dijo Ryan Gerding, portavoz de Enigma Software Group. "Malwarebytes ha hecho que sea prácticamente imposible para nuestros consumidores utilizar el software que ellos quieran".

Enigma Software Group sostiene que el bloqueo de SpyHunter 4 por Malwarebyte va mucho más allá de la simple recomendación de su producto sobre otros. Malwarebyte no solo pone en cuarentena y deshabilita SpyHunter 4, sino que también dificulta su instalación a los usuarios y, de este modo, inutiliza el programa de forma efectiva. Esta táctica de Malwarebytes contra un competidor fuerte niega a los consumidores el derecho a escoger el software de seguridad de su elección.

Además, Malwarebytes alega que el artículo 230 de la Communications Decency Act (Ley de Decencia en las Comunicaciones) otorga a la compañía un poder ilimitado para bloquear, poner en cuarentena y deshabilitar cualquier programa de software que considere "de algún modo objetable" y que la compañía ni siquiera tiene que actuar de buena fe al hacer esos juicios arbitrarios. Enigma Software Group opina que esto es una deformación del verdadero significado con el que se concibió la ley.

Malwarebytes ha identificado a SpyHunter 4 como un "programa potencialmente no deseado", algo que no podría estar más alejado de la realidad. Los clientes de Enigma Software Group se han descargado voluntariamente SpyHunter 4, han instalado voluntariamente SpyHunter 4 y han pagado voluntariamente para disfrutar de un uso continuado de SpyHunter 4. Sin embargo, Malwarebytes considera que el programa es "potencialmente no deseado". Cientos de clientes de pago de Enigma Software Group se han quejado de no tener acceso a las protecciones de SpyHunter 4 desde que Malwarebytes comenzase a deshabilitarlo el año pasado.

"Creemos que nuestros consumidores deberían ser capaces de elegir el tipo y la cantidad de productos de seguridad que quieren utilizar para proteger sus ordenadores", dijo el Sr. Gerding. "Sabemos que muchos consumidores quieren tener varias capas de protección y optan por utilizar varios productos de seguridad. Al deshabilitar SpyHunter 4, Malwarebytes está negando esa posibilidad a los consumidores. En nuestra opinión, el principio rector debería ser la libre elección de los usuarios en un mercado en el que todos los productos antimalware estén disponibles para los consumidores y en el que los productos compitan en base a su calidad y a la satisfacción del cliente, no en base a prácticas de negocio desleales".

Caso--5:17-CV--02915-EJD - Enigma Software Group USA, LLC contra Malwarebytes, Inc.

Acerca de Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC es un integrador de sistemas y desarrollador de software de seguridad de PC internacional, con oficinas en Estados Unidos y la Unión Europea. La compañía se especializa en el desarrollo de software de seguridad para PC, análisis de seguridad en línea, evaluación de amenazas adaptativas y detección de amenazas de seguridad en PC, así como en la limpieza personalizada de malware para sus millones de suscriptores de todo el mundo. ESG es famoso por SpyHunter [https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/]®, su producto de software y servicio antimalware. SpyHunter 4 ha obtenido en repetidas ocasiones las mejores calificaciones en pruebas comparativas realizadas por laboratorios de análisis externos como AV-Comparatives [https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2017/06/avc_sp_spyhunter_201704_en.pdf] y AV-TEST [https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_February_2017.pdf]. SpyHunter 4 también está acreditado por OPSWAT [https://www.opswat.com/partners/technology-partners/enigma-software-group] y TRUSTe [http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=560&sealid=112].

