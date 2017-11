330 43

COMUNICADO: Jennewein Biotechnologie consigue la aprobación de la UE para 2'-fucosyllactose

RHEINBREITBACH, Alemania, November 23, 2017 /PRNewswire/ --

Jennewein Biotechnologie, principal fabricante mundial de oligosacáridos de leche humana (HMOs), anunció hoy que ha recibido una respuesta de la Comisión Europea que incluye la decisión de que "el concentrado de polvo y líquido de 2'-fucosyllactose podría entrar en el mercado de la Unión Europea como nuevo ingrediente alimenticio". La respuesta se ha conseguido tras una decisión llevada a cabo por medio del Committee on Safety Assessment of Novel Foods (VNV) para la emisión de un certificado en septiembre de 2016 en donde se informa de que el producto Jennewein es "una preparación 2'-fucosyllactose correctamente caracterizada y de alta pureza". El VNV basó su notificación en la European Commission Regulation 258/97 y en un dossier proporcionado por Jennewein Biotechnologie que contenía información técnica específica acerca del producto. Esto confirma que 2'-fucosyllactose de Jennewein, que se produce utilizando un proceso de fermentación de bacteria, es el primer HMO que recibe una nueva autorización de alimentación según la normativa de la UE y ya puede entrar en el mercado de Europa. El registro de este HMO revolucionará el mercado de las formulas infantiles de la UE: "Esta nueva autorización de alimentación es un hito dentro de la historia de la biotecnología, y un avance considerable en el desarrollo de las fórmulas para niños", declaró Stefan Jennewein, consejero delegado de Jennewein Biotechnologie GmbH.

Acerca de 2'-fucosyllactose El oligosacárido 2'-fucosyllactose es el HMO más abundante. Se han atribuido varias funciones beneficiosas a 2'-fucosyllactose, incluyendo la actividad prebiótica, protección contra las infecciones por patógenos que causan diarrea, atenuación de la inflamación y promoción del desarrollo cerebral en términos de aprendizaje y memoria. Estos beneficios funcionales son la base de una gran demanda para 2'-fucosyllactose como ingrediente funcional en fórmulas para niños y productos nutricionales terapéuticos.

Acerca de Jennewein Biotechnologie: Jennewein Biotechnologie es una destacada compañía especializada en la producción de monosacáridos funcionales raros y oligosacáridos para aplicaciones nutricionales y médicas. Los procesos de producción HMO se han desarrollado por medio de Jennewein tras una amplia investigación interna, y se basan en la fermentación de las bacterias. Los HMOs producidos por Jennewein Biotechnologie han recibido la categoría GRAS en Estados Unidos para su nutrición general, nutrición médica y uso en suplementos de dieta. Están aprobados además para productos alimentarios kosher y halal. El producto se comercializa bajo el nombre de marca Mum's Sweet Secret.

Contacto: Dr. Bettina Gutiérrez Bettina.gutierrez@jennewein-biotech.de +49-02224/9197346

