COMUNICADO: El Empire State Building da comienzo a la temporada de fiestas navideñas con su celebración anual "ESB Unwrapped"

NUEVA YORK, 23 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) ha anunciado hoy los detalles de "ESB Unwrapped": su regalo anual para los neoyorquinos, turistas y seguidores de todo el mundo esta Navidad. Con unas impresionantes decoraciones navideñas en las ventanas situadas en la Quinta Avenida y en el vestíbulo art déco, apariciones sorpresa de celebridades y espectáculos de luces festivas en la torre, los visitantes del observatorio podrán disfrutar de la magia de la Navidad en el Empire State Building.

"La ciudad de Nueva York cobra vida durante esta época del año, y el Empire State Building es un elemento mágico y esencial de esta transformación: desde la punta iluminada de nuestra torre hasta nuestras ventanas navideñas en el vestíbulo de la Quinta Avenida", dijo Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "Los visitantes del observatorio anhelan con entusiasmo nuestras festividades anuales y no podemos esperar para compartir con ellos nuestro espíritu navideño este año".

Apariciones sorpresa:

Nunca sabes con quién te vas a encontrar en una visita al ESB. Durante los meses de noviembre y diciembre, el edificio dará la bienvenida a destacadas celebridades a su mundialmente famoso observatorio de la planta 86 para que disfruten de las vistas de 360 grados y saluden a sus seguidores. En años previos, el edificio recibió la visita de la leyenda de la música Mariah Carey y del grupo a capella Pentatonix, ganador de un Grammy. Este año, la estrella del pop Gwen Stefani se pasó por el edificio para encender las luces de la torre, dar el pistoletazo de salida a la temporada de festejos y, al mismo tiempo, anunciar que su canción "You Make It Feel Like Christmas" pondrá banda sonora al espectáculo de luces navideñas del ESB.

Decoraciones navideñas:

El 16 de noviembre, las Radio City Rockettes "desvelaron" el escaparate festivo del ESB en la Quinta Avenida, diseñado por la Mark Stephen Experiential Agency. Las nuevas ventanas, de diseño personalizado, cuentan con maquetas del ESB realizadas en cristal y galletas de jengibre decoradas con paisajes invernales y cascanueces festivos, entre muchos otros motivos. Las decoraciones en tonos dorado, bronce y plateado realzan la arquitectura art déco de este emblemático lugar, y adornarán el vestíbulo del edificio del 16 de noviembre al 5 de enero.

Iluminación emblemática de la torre:

El ESB proseguirá con las fiestas iluminando la torre para celebrar el Día de Acción de Gracias, Jánuca, Navidad y Nochevieja. Además, colaborará con iHeartMedia en su espectáculo anual de música y luces navideñas, que estará sincronizado con el éxito festivo de Gwen Stefani "You Make It Feel Like Christmas" y será retransmitido a través de las estaciones de radio iHeartMedia neoyorquinas desde el 19 de diciembre hasta Nochebuena.

Para consultar el programa íntegro de iluminación, visite http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar [http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar].

Actuaciones musicales festivas:

Del 27 de noviembre al 29 de diciembre, de lunes a viernes, el emblemático vestíbulo del ESB en la Quinta Avenida contará con la actuación de un pianista. Los visitantes podrán escuchar clásicos navideños y una colección de temas festivos favoritos de 8 a 11 de la mañana, y de 12 a 3 y de 4 a 7 de la tarde.

Acerca del Empire State Building

Elevándose 1454 pies sobre la zona de Midtown Manhattan (desde la base a la antena), el Empire State Building, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "edificio más famoso del mundo". Gracias a sus nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructuras, espacios públicos y servicios, el Empire State Building ha atraído a destacados arrendatarios de entre un diverso abanico de sectores procedentes de todo el mundo. La robusta tecnología de difusión del rascacielos acoge algunas de las principales estaciones de radio FM y televisión del mercado metropolitano de Nueva York. El Empire State Building fue nombrado el edificio favorito de América en una encuesta realizada por el American Institute of Architects, y el observatorio del Empire State Building es una de las atracciones más apreciadas del planeta al tiempo que constituye el primer destino turístico de la región. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com [http://www.empirestatebuilding.com/], www.facebook.com/empirestatebuilding [http://www.facebook.com/empirestatebuilding], @EmpireStateBldg [https://twitter.com/EmpireStateBldg], www.instagram.com/empirestatebldg [http://www.instagram.com/empirestatebldg], www.youtube.com/esbnyc [http://www.youtube.com/esbnyc] o www.pinterest.com/empirestatebldg/ [http://www.pinterest.com/empirestatebldg/].

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. , una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés), es propietaria, gestiona, opera, adquiere y reposiciona locales de oficinas y comerciales en Manhattan y la gran zona metropolitana de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, el edificio más famoso del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York (Nueva York), la cartera de oficinas y comercial de la empresa abarca 10,1 millones de pies cuadrados de espacio de alquiler, a fecha de sábado, 30 de septiembre de 2017, compuestos de 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 locales de oficinas, incluidas nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield (Connecticut) y dos en el condado de Westchester (Nueva York); y aproximadamente 700.000 pies cuadrados de alquiler en la cartera comercial.

