COMUNICADO: La novena generación de Changyu Cabernet clasificada con los atributos de «fuerza» y «belleza deslumbrante»

SHANGHAI, 22 de noviembre, 2017 /PRNewswire/ -- El día 19 de noviembre según la hora de Pekín, en el centro de convenciones Shanghai National Convention and Exhibition Center, durante la feria internacional del vino International Wine Trade Fair, la empresa Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd. presentó la novena generación de Changyu Cabernet, clasificada en la sincronización global, e inició su venta en Jingdong. El mismo día, se presentó una nueva campaña de promociones de Changyu Cabernet en Times Square, Nueva York, para llegar a los clientes de todo el mundo con una imagen de marca más internacional.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/609132/The_advertising_video_of_new_generation_of_Changyu.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/609132/The_advertising_video_of_new_generation_of_Changyu.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/609131/Sun_Jian_Deputy_General_Manager_Changyu.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/609131/Sun_Jian_Deputy_General_Manager_Changyu.jpg]

De acuerdo con la presentación de Li Jiming, ingeniero jefe de Changyu, Changyu Cabernet sigue ajustándose a la matriz, las cuatro series de las ocho generaciones anteriores de productos Changyu Cabernet se han optimizado en los productos actuales del nivel de selección especial, el nivel de colección y el nivel maestro. La selección especial de Cabernet tiene un rico sabor afrutado, el Cabernet de colección tiene mucho carácter y el Cabernet maestro presenta aromas complejos y un sabor equilibrado.

El completamente actualizado Cabernet de Changyu recibió los elogios de los asistentes. El enólogo Robert Geddes, maestro mundial del vino, dijo, «La primera sensación que me dio la novena generación de Changyu Cabernet fue como si California se hubiera encontrado con la Colavara australiana, sorprendiéndonos con multitud de aromas afrutados y florales».

Jancis Robsion, también enólogo y uno de los tres críticos de vino más importantes del mundo, le dio 16 puntos al Changyu Cabernet, un resultado excelente, casi igual que el del château de segundo nivel de Burdeos.

Anthony Laixia, presidente de la Federación Francesa de Exportadores de Vinos y Licores, dijo que había visitado Changyu en varias ocasiones. Opina que la calidad del vino Changyu Cabernet ha mejorado mucho en estos años.

Tras el inicio del siglo XXI, Changyu Cabernet aceleró considerablemente su expansión por el mundo, especialmente favorecida en Europa. Actualmente, Changyu Cabernet ha alcanzado más de 5.000 puntos de venta en Europa, y es bien recibido por los consumidores europeos de vinos chinos. «Hay razones para pensar que, en los próximos cinco años, las ventas anuales de Changyu Cabernet podrían pasar de 30 millones a 50 millones de botellas», dijo Sun Jian, director general adjunto de Changyu, en la conferencia de prensa.

Enlaces a las imágenes adjuntas:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=301392 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=301392]http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=301393 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=301393]

CONTACTO: CONTACTO: Sr. Han, Tel: +86-10-88051148

