COMUNICADO: Los médicos europeos aprenden a acceder al corazón desde cualquier enfoque con dispositivos de Baylis y el programa de f

TORONTO, November 22, 2017 /PRNewswire/ --

Baylis Medical Company Inc. ha puesto en marcha un taller práctico en Europa que formará a cardiólogos sobre herramientas innovadoras que permiten el acceso al corazón desde cualquier enfoque. Esto incluye un creciente número de procedimientos que requieren los médicos para utilizar venas principales que alimentan el corazón desde arriba - algo que el sistema Baylis Medical SupraCross(R) RF permite con facilidad.

Dichos caminos alternativos ofrecen una forma mínimamente invasiva de ofrecer tratamientos para salvarles la vida. Antes del desarrollo de estas herramientas, la cirugía a corazón abierto era la única opción disponible para muchos pacientes de alto riesgo.

Tras su lanzamiento inicial en Toronto, Canadá, el taller SupraCross(R) ahora se ha expandido a Europa, un mercado creciente para esta tecnología única. El programa ofrece formación especializada en el uso del sistema Baylis Medical SupraCross RF para cardiólogos intervencionistas - médicos especializados que proporcionan tratamiento basado en catéter de diversas enfermedades del corazón.

"El taller SupraCross fue excelente," dijo el Dr. Zachary Whinnett, un consultor cardiólogo y electrofisiólogo en el Hammersmith Hospital, Londres, Reino Unido, que participó en un reciente taller de formación de Baylis en Amsterdam. "La magnífica experiencia práctica con estas herramientas avanzadas facilita acceso superior a la aurícula izquierda."

El sistema SupraCross de RF Baylis Medical incluye una cubierta orientable y cable flexible de radiofrecuencia que fueron diseñados para lograr el acceso transeptal controlado y preciso en el lado izquierdo del corazón desde cualquier enfoque, incluyendo desde el corazón. Por ejemplo, estas herramientas dedicadas hacen más fácil para los médicos colocar un cable de marcapasos en el lado izquierdo del corazón en casos donde la terapia de resincronización cardiaca tradicional falla.

"Estas herramientas también se utilizan para acceder al corazón desde la vena subclavia o la vena yugular interna por encima del corazón en casos donde la vena femoral inferior está bloqueada o no hay un camino continuo hacia el corazón," dijo Chris Bermingham, jefe de equipo, Clinical Education en Baylis. "Este es un procedimiento técnicamente difícil para incluso el médico más hábil, a menos que tengas las herramientas adecuadas."

"Baylis está comprometido a desarrollar soluciones innovadoras que ayudan a los pacientes, particularmente aquellos para los cuales no hay otras opciones médicas disponibles," dijo Kris Shah, director general de Baylis Medical. "Por eso hemos desarrollado el sistema SupraCross, y estamos ampliando nuestro programa de formación especializada a Europa. Sabemos la importancia de ofrecer el mejor apoyo clínico a los médicos que deben mantenerse en el campo médico en constante evolución."

Baylis Medical desarrolla y comercializa dispositivos médicos de alta tecnología utilizados en los campos de cardiología intervencionista, radiología intervencionista y procedimientos espinales. Nuestra visión es desarrollar y comercializar terapias médicas innovadoras a la vez que mejoramos la vida de las personas del mundo. La compañía tiene oficinas en Montreal y Toronto (Canadá), Boston (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) y Munich (Alemania). Para obtener más información, visite http://www.baylismedical.com.

