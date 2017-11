330 43

COMUNICADO: Sumitomo Dainippon Pharma y Angelini anuncian la comercialización de Latuda® (hidrocloruro de lurasidona) en Europa

TOKIO Y ROMA, November 21, 2017 /PRNewswire/ --

- Sumitomo Dainippon Pharma y Angelini anuncian una asociación para la comercialización de Latuda(R) (hidrocloruro de lurasidona) en Europa

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (oficina principal: Osaka, Japón; director general: Masayo Tada; de aquí en adelante "Sumitomo Dainippon Pharma") y Angelini S.p.A. (oficina principal: Roma, Italia; consejero delegado: Gianluigi Frozzi; de aquí en adelante "Angelini") anunciaron hoy que las compañías han creado una asociación (llegando a un acuerdo de licencia y distribución) con el fin de ampliar la disponibilidad en Europa de Latuda(R) (nombre genérico: hidrocloruro de lurasidona, de aquí en adelante "LATUDA"), un anti-psicótico atípico creado por Sumitomo Dainippon Pharma.

Según los términos del acuerdo, Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd., compañía filial de Sumitomo Dainippon Pharma Group, (de aquí en adelante "Sunovion Europe") ha concedido los derechos de comercialización exclusivos de Angelini a LATUDA en 29 países de Europa[*] y en Turquía (de aquí en adelante "territorio"). Sunovion Europe ha transferido la autorización de marketing para LATUDA en Europa a Angelini. Además, Sumitomo Dainippon Pharma suministrará a LATUDA volúmenes de tabletas, o los productos finales para Angelini.

Angelini dispondrá de la autorización de marketing para LATUDA en Europa, comercializando en el territorio. Angelini comenzará con la distribución de LATUDA en Italia para convertirse en el primer país en el territorio para finales del año 2017. Sunovion Europe seguirá distribuyendo LATUDA en Reino Unido, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, donde ya se ha lanzado.

"Sumitomo Dainippon Pharma busca establecer una asociación para la comercialización de LATUDA en Europa después de asociarse con los negocios de LATUDA en Europa con Takeda Pharmaceutical Company Limited en el año 2015. Estamos encantados de anunciar la asociación con Angelini", destacó Masayo Tada, director representante, director general y consejero delegado de Sumitomo Dainippon Pharma. "Esperamos proporcionar esta opción terapéutica a un gran número de pacientes en Europa".

"Las enfermedades del sistema nervioso central (CNS) y sus desórdenes son una de las cuatro áreas terapéuticas en las que nos centramos, y estamos muy contentos de mejorar nuestra cartera de productos ya de por sí destacada gracias a la introducción de LATUDA", explicó Gianluigi Frozzi, consejero delegado de Angelini. "Vamos a trabajar más de cerca con Sunovion Europe para hacer que LATUDA esté disponible en un número mayor de países de Europa".

* Italia, San Marino, Ciudad del Vaticano, España, Andorra, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazakstán, Kirguistán, Moldavia, Ucrania, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

(Referencias)

Acerca de Latuda[(R)]

LATUDA es un anti-psicótico atípico creado originalmente por medio de Sumitomo Dainippon Pharma, caracterizado por una estructura química única y afinidad a los receptores de la dopamina D2, serotonina 5-HT2A y serotonina 5-HT7 en los que presenta efectos antagonistas. Además, LATUDA es un agonista parcial del receptor de la serotonina 5-HT1A y no cuenta con una afinidad apreciable para los receptores de la histamina H1 o muscarínico M1.

LATUDA está disponible para el tratamiento de la esquizofrenia en Estados Unidos desde el año 2011, en Canadá desde el año 2012, en Suiza desde el año 2013, en Dinamarca, Noruega y Reino Unido desde el año 2014, en los Países Bajos, Finlandia y Australia desde el año 2015, en Suecia desde el año 2016, y en Tailandia, Hong Kong y Singapur desde el año 2017. Sumitomo Dainippon Pharma está llevando a cabo estudios en fase 3 con vistas a conseguir las aprobaciones de LATUDA para el tratamiento de la esquizofrenia, depresión bipolar I y mantenimiento bipolar en Japón y enviado las aplicaciones de nuevo fármaco para el tratamiento de la esquizofrenia en China. Se están llevando a cabo esfuerzos similares en colaboración con Daiichi Sankyo Company, Limited para cuatro países de Latinoamérica, con Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd. para Taiwán, con DKSH (Thailand) Limited para Tailandia, Singapur y Hong Kong, con Bukwang Pharmaceutical Co., Ltd. para Corea, con Servier Laboratories Australia Pty Ltd. para Australia y con NewBridge Pharmaceuticals Limited para los seis países del Gulf Cooperation Council, incluyendo Arabia Saudita y Kuwait.

Acerca de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., define su misión empresarial como "la contribución amplia para con la sociedad por medio de la creación de valor basada en la investigación innovadora y actividades de desarrollo para la mejora del cuidado de la salud y cumplimentación de las vidas para las personas de todo el mundo". Al llevar todos los esfuerzos hacia la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, buscamos proporcionar soluciones farmacéuticas innovadoras y eficaces para las personas no solo en Japón, sino también en todo el mundo, con el fin de conseguir nuestra misión empresarial. Si desea conocer más detalles visite la página web de Sumitomo Dainippon Pharma (http://www.ds-pharma.com ).

Acerca de Angelini Group

Angelini es un grupo internacional privado. Fundado en Italia a principios del siglo 20, tiene ahora filiales en 20 países y emplea a unas 6,000 personas. El sector farmacéutico es el negocio principal del grupo, que representa más del 50% del grupo Angelini, con 1.600 millones de euros de ingresos en 2016.

Los productos farmacéuticos de Angelini están disponibles en más de 60 países a través de sus filiales y una red extensiva de licenciatarios y acuerdos estratégicos con compañías farmacéuticas locales.

La cartera de la compañía se centra principalmente en el alivio del dolor, inflamación, CNS, anti-infecciosos, ginecología y tiene una fuerte posición en el mercado OTC. El departamento de I+D está trabajando actualmente en varios proyectos en el área de dolor y desórdenes inflamatorios, enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central, y control de infecciones y enfermedades infecciosas. En esta última, la I+D es activa con programas de descubrimiento, incluyendo proyectos privado-públicos con nuevas entidades químicas, así como estudios clínicos (en fase I y fase II) con productos ya comercializados totalmente desarrollados por Angelini. Si desea conocer más detalles, visite la página web de Angelini sita en (http://www.angelinipharma.com ).

