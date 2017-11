330 43

COMUNICADO: Vodafone gana el P3 connect Mobile Benchmark en España por tercera vez consecutiva

MADRID, AQUISGRAN, Alemania y HAAR, Alemania, November 20, 2017 /PRNewswire/ --

Movistar ocupa el segundo puesto, seguido de cerca por Orange; Yoigo ocupa la última posición pero muestra una mejora muy importante.

P3, la compañía internacional de servicios de consultoría, ingeniería y pruebas, y connect, la revista internacional de telecomunicaciones para consumidores, han nombrado a Vodafone como el "best in test" operador según una serie de pruebas para medir la calidad del rendimiento de la red móvil en España. Se trata de la tercera vez consecutiva que Vodafone gana el P3 connect Mobile Benchmark en España.

El informe de P3 connect Mobile Benchmark en España de 2017 analizó cuatro redes (Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo) empleando un sistema de medidas y análisis sumamente sofisticada en 17 ciudades españolas, en una serie de poblaciones más pequeñas, así como a lo largo de 7.500 km de carreteras principales. En 2017, ha sido incluida por primera vez la medición de la "excelencia operativa", una evaluación adicional de la disponibilidad del servicio mediante crowdsourcing. Las pruebas, que P3 lleva realizando desde 2015 son a día de hoy la referencia de mayor confianza entre los operadores españoles.

Con la calificación "sobresaliente" y una puntuación de 902, Vodafone fue el mejor general, liderando en voz y datos. Movistar ocupa el segundo puesto con una puntuación de 836 puntos (al igual que en la prueba del año pasado) y la calificación "notable". El operador mejoró la categoría de datos y consiguió el segundo puesto en la puntuación de esta categoría y en general. Sigue en tercer puesto Orange, que consigue reducir la brecha con Movistar a solo cuatro puntos, con una puntuación general de 832 y la calificación "notable". Cabe destacar que Orange consigue superar a su competidor Movistar en la categoría de voz. Yoigo ocupa el cuarto puesto, pero consigue mejorar significativamente su puntuación en más de 100 puntos en comparación con 2016, obteniendo la calificación de "suficiente".

En la categoría de "excelencia operativa", todas las redes mostraron una disponibilidad positiva. Entre agosto y octubre de 2017, solo hubo un período de una hora de inactividad en la red de Vodafone y un período de una hora de inactividad en la red de Yoigo. Para Orange y Movistar, no se observaron incidentes relevantes.

Hakan Ekmen, gerente de P3 Communications, explica: "Una conectividad de gran calidad es fundamental para la calidad de vida y la competitividad futura de España; por lo tanto, resulta alentador que tres de los cuatro operadores principales hayan obtenido la calificación "notable" o "sobresaliente". En 2018, los servicios de contenidos over-the-top, las tecnologías como la agregación de portadoras y voz sobre LTE, así como las mediciones en base al crowdsourcing, tendrán mayor importancia. Esto hará que los resultados del año que viene sean incluso más emocionantes".

Tras las publicaciones de 2017 en Reino Unido, Suecia y ahora en España, en los próximos meses se publicarán otros P3 connect Mobile Benchmarks en Australia, Alemania, Austria, Suiza y Países Bajos.

Acerca del P3 connect Mobile Benchmark

El P3 connect Mobile Benchmark es totalmente independiente y combina la experiencia de P3, el promotor de la industria y la autoridad global en cuanto a la medición del rendimiento de la red con los más de 20 años de experiencia editorial y conocimientos de prueba de connect, que se considera una autoridad de consumo líder en Europa. La metodología de calificación independiente de P3 asegura una evaluación justa, transparente y neutral de las redes sometidas a prueba. El análisis comparativo está posicionado como una medida única para que los consejos de administración y supervisión comparen sus redes con otras y para que los clientes tomen mejores decisiones al contratar un servicio.

La prueba exhaustiva evalua el rendimiento de voz y datos de las cuatro redes móviles españolas, cubriendo alrededor de 11.500 kilómetros, circulando alrededor de 17 de las ciudades más grandes de España, por poblaciones más pequeñas y por carreteras. Las zonas de prueba abarcan más de 11 millones de personas, es decir, en torno al 25 % de la población española.

Material de Prensa: https://www.p3-group.com/en/material-de-prensa-P3-connect-Mobile-benchmark-Espana-2017

Reporte:

https://www.p3-group.com/en/reporte-P3-connect-Mobile-benchmark-Espana-2017

Video:

https://www.p3-group.com/en/video-P3-connect-Mobile-benchmark-Espana-2017

Picture is available at : http://www.epa.eu

Acerca de P3

http://www.p3-group.com.

Acerca de connect connect-testlab.com [http://www.intouchcrm.co.uk/app/e/l/16479118/107414/2964/2496888.aspx ] Contacto de prensa Oficina de prensa de P3 CREAM COMMUNICATION Bettina Leutner Tel. +49 40 40 113 10 10 p3@cream-communication.com connect WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Bernd Theiss btheiss@connect.de

PUBLICIDAD