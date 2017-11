330 43

COMUNICADO: BE OPEN lanza una convocatoria global junto con el Mayor's Fund for London

LONDRES, November 20, 2017 /PRNewswire/ --

-- El grupo creativo BE OPEN de Elena Baturina lanza una convocatoria global junto con el Mayor's Fund for London

BE OPEN, un grupo de reflexión creativo fundado por la empresaria internacional y filántropa Elena Baturina, lanza su próxima convocatoria global a través de los medios sociales junto con el Mayor's Fund for London, una organización benéfica de movilidad social. La convocatoria denominada #BEOPENDesignCity está inspirada por el City Pitch Leadership Programme [http://www.mayorsfundforlondon.org.uk/citypitch ] celebrado en 2017 y 2018 por el Mayor's Fund for London en cooperación con BE OPEN.

La convocatoria invita a las personas a nivel mundial a compartir piezas visuales que representan lo que les gusta de sus ciudades, lo que les gustaría mantener o añadir, así como otras ideas de lo que podría mejorarse en sus vidas urbanas cotidianas.

Para esta convocatoria BE OPEN y MFL animan a todos a recorrer sus ciudades a través de su lente, capturar esos momentos que le hacen enamorarse de su ciudad, o sugerir ideas mejores y compartir las imágenes más importantes a través de Instagram [https://www.instagram.com/beopenfuture ] con #BEOPENDesignCity o #BEOPENCityPitch hashtags.

El concurso está abierto para las presentaciones hasta el 20 de diciembre de 2017. El ganador será seleccionado por los miembros de BE OPEN y MFL de una lista de las presentaciones con las mayores puntuaciones de me gusta de los usuarios de Instagram. El ganador recibirá 300 euros.

City Pitch Leadership Programme [http://www.mayorsfundforlondon.org.uk/citypitch ] capacita a jóvenes londinenses a progresar como líderes y marcar una diferencia en su comunidad. La experiencia proporciona a jóvenes de 8-16 años de edad con la oportunidad de planificar y ejecutar un proyecto de acción social, mientras que se les ayuda a desarrollar su liderazgo, capacidad de comunicación y gestión de proyecto. Las escuelas finalistas tendrán la oportunidad de dar a conocer su idea de proyecto a un panel de jueces del Ayuntamiento, para ganar financiación de hasta 1500 libras.

The Mayor's Fund for London [http://www.mayorsfundforlondon.org.uk ] es una obra benéfica de movilidad social que permite a los jóvenes londinenses desfavorecidos adquirir las habilidades y oportunidades que necesitan para asegurar empleo, ascender en la carrera y escapar de la amenaza de la pobreza. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, es nuestro patrón. Nuestras actividades de caridad se centran en el bienestar, competencias, empleo y empresa. En 2016, apoyamos a 31.574 jóvenes londinenses de los 33 condados en colaboración con 325 escuelas, 220 empleadores y 78 organizaciones benéficas, empresas sociales y autoridades locales.

BE OPEN [http://beopenfuture.com ] es una iniciativa global para fomentar la creatividad y la innovación a través de un sistema de conferencias, concursos, exposiciones, clases magistrales y eventos culturales.

CONTACTO: Oficina de comunicaciones y prensa de BE OPEN: Lilia Valieva,T.: 007 495 937 2362, press@beopenfuture.com

