330 43

COMUNICADO: El grupo de presión creativo de BE OPEN anuncia al ganador de su convocatoria abierta #BEOPENUrbanPattern

LONDRES, November 17, 2017 /PRNewswire/ --

#BEOPENUrbanPattern [https://business.facebook.com/hashtag/beopenurbanpattern?source=note ]

La convocatoria abierta #BEOPENUrbanPattern [https://business.facebook.com/hashtag/beopenurbanpattern?source=note ] se celebró por medio del grupo de presión creativo de BE OPEN entre el 25 de agosto y el 10 de octubre en los medios sociales. Durante ese periodo de tiempo, más de 200 visuales enormemente creativos se mostraron como participaciones en la página de Instagram de BEOPEN. Los participantes contaron con procedencias mundiales tan remotas como La India, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Bélgica, Francia, Serbia, Rusia, etc.

La convocatoria abierta se centró en las formas de visualización de los panoramas urbanos del día a día como forma de celebrar la capacidad de las personas de interpretar de forma creativa la realidad entorno a ellos.

La mayoría de las personas del mundo viven ahora en ciudades, y cada una de ellas puede ser una inagotable fuente de inspiración. Al preguntar a los participantes que compartieran su amor por las ciudades de la forma más gráfica, BE OPEN buscó encontrar aproximaciones innovadoras y construir nuevos vínculos creativos para las personas en todo el mundo.

El ganador fue seleccionado por un jurado formado por miembros de la BE OPEN Community y presidido por la fundadora de BE OPEN, Elena Baturina. La selección final se ha llevado a cabo por medio de una lista formada por los participantes con la mayor cifra de "me gusta" conseguida por los usuarios de los medios sociales.

De todos los finalistas impresionantes, el jurado ha seleccionado a Giancarlo Cazzaniga @gasolio54, de Italia, como ganador y receptor del premio en metálico de 300 euros. En opinión del jurado, la foto de Giancarlo, que presenta un poster con un ambiente futurista distinto, demuestra una visión artística y habilidades destacadas.

BE OPEN se creó por medio de la filántropa y empresaria internacional Elena Baturina con el fin de impulsar la creatividad e innovación. Se trata de un grupo de presión con el fin de inspirar a las personas de la actualidad y construir soluciones para el mañana por medio de un sistema de conferencias, competiciones, exhibiciones, clases maestras y eventos.

La inspiración para la convocatoria abierta se debe al programa de liderazgo City Pitch [http://www.mayorsfundforlondon.org.uk/citypitch ] que se va a poner en marcha a través del Mayor's Fund for London en cooperación con BE OPEN en 2017 y 2018.

CONTACTO: Oficina de comunicaciones y prensa de BE OPEN, Lilia Valieva,teléfono: 007 495 937 2362, press@beopenfuture.com

PUBLICIDAD