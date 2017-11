330 43

COMUNICADO: La adquisición de Richmont Mines por medio de Alamos Gold recibe una aprobación abrumadora de los accionistas

TORONTO, November 17, 2017 /PRNewswire/ --

Alamos Gold Inc. ("Alamos") ; y Richmont Mines Inc. ("Richmont") ; se complacen al anunciar que los accionistas de ambas compañías han votado abrumadoramente a favor del plan de acuerdo (la "transacción") en sus reuniones especiales respectivas de accionistas celebradas a primera hora de hoy.

La transacción, por medio de la que Alamos adquirirá todas las acciones emitidas y destacadas de Richmont, recibió la aprobación por un 98,46% de los votos emitidos por los accionistas de Alamos y el 92,56% de los votos emitidos por los accionistas de Richmont. La copia del informe completo sobre los votos para Richmont y Alamos estará disponible en SEDAR y EDGAR.

Se espera que la transacción cierre el 23 de noviembre de 2017, estando pendiente de las aprobaciones normativas aplicables y de la satisfacción de otras condiciones de cierre.

"Con la adquisición de Richmont estamos fortaleciendo nuestra base de activos y beneficios. Estamos muy contentos de este apoyo destacado entorno a esta transacción, y esperamos crear un valor importante para los accionistas al tiempo que llevamos a cabo la expansión de Island Gold y seguimos desbloqueando su potencial de exploración", indicó John A. McCluskey, director general y consejero delegado de Alamos.

"Esta transacción estratégica se suministra por medio de nuestro compromiso para crear un valor sostenible a largo plazo al tiempo que nuestros accionistas se beneficiarán de disponer de una propiedad importante con un productor intermedio diversificado que dispone de una cartera de activos de alta calidad y de un equipo administrativo demostrado y experimentado al tiempo que mantiene su exposición para con el potencial destacado de la Island Gold Mine", destacó Renaud Adams, director general y consejero delegado de Richmont.

Acerca de Alamos Gold Inc.

Alamos es un productor de oro intermediario canadiense con producción diversificada de tres minas en operación en Norteamérica. Esto incluye la mina Young-Davidson en el norte de Ontario, Canadá, y las minas de Mulatos y El Chanate en el estado de Sonora, México. Además, la empresa tiene una importante cartera de proyectos en la etapa de desarrollo en Canadá, México, Turquía y Estados Unidos. Alamos emplea a más de 1.300 personas y está comprometida con los más altos estándares de desarrollo sostenible. Las acciones de la compañía cotizan en TSX y NYSE bajo el símbolo "AGI".

Acerca de Richmont Mines Inc.

Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad y al este. Con más de 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento. La compañía cotiza en la TSX y NYSE bajo el símbolo "RIC".

Nota de aviso - Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas que no son hechos históricos incluidos en este comunicado incluyen riesgos e incertidumbres y se basan en previsiones de futuro operativo o resultados financieros, estimaciones de cantidades no determinables y presunción de gestión. Las declaraciones que expresan o implican discusiones con respecto a las predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, supuestos o acontecimientos futuros o rendimientos (a menudo, pero no siempre, usando palabras o frases tales como "espera" o "no espera", "se espera", "anticipa" o "no anticipa", "planea", "estima" o "piensa" o afirmando que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "tienen potencial" o "se "tomarán, ocurrirán o lograrán) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones a futuro.

Consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el formulario de información anual de Alamos y otras revelaciones de "Factores de riesgo" por Alamos, disponible en SEDAR y EDGAR. No puede asegurarse que tales declaraciones serán precisas pues los resultados reales y acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de aquellos previstos en dichas declaraciones. Por consiguiente, los lectores no deben depositar confianza indebida en las declaraciones.

TSX y NYSE no han revisado y no aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado. Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o desaprobado la información aquí contenida.

Visite las páginas web de Alamos y Richmont a través de http://www.alamosgold.com o http://www.richmont-mines.com o contacte con: Scott Parsons, vicepresidente de relaciones con los inversores de Alamos Gold Inc., 416-368-9932 x 5439, sparsons@alamosgold.com ; Anne Day, vicepresidenta senior de relaciones con los inversores de Richmont Mines Inc., 416-368-0291 ext. 105, aday@richmont-mines.com

PUBLICIDAD