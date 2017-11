330 43

COMUNICADO: AgileOne anuncia a los ganadores del premio a la Excelencia de Proveedores Europeos 2017

TORRANCE, California, 16 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- AgileOne, una empresa de soluciones de gestión de plantilla internacional, se enorgullece de poder anunciar a los ganadores de sus prestigiosos premios a la Excelencia de Proveedores Europeos 2017. Los proveedores con un rendimiento superior del Reino Unido, Países Bajos e Irlanda fueron galardonados durante una ceremonia de premios en la Cumbre de Excelencia de Proveedores Europeos anual de la empresa, celebrada el 9 de noviembre en el Radisson Blu de Dublín (Irlanda).

"Nuestros proveedores desempeñan un papel vital en los servicios que prestamos. Su compromiso con la excelencia significa que nuestros clientes reciben acceso talentos de alta calidad que les resultan necesarios para alcanzar el éxito", dijo Peter Carvalho, presidente de AgileOne. "Este reconocimiento es tan solo una de las formas en que valoramos a estos proveedores de rendimiento superior y al servicio que facilitan a nuestros clientes de todo el mundo".

Los ganadores de 2017 son: Reino Unido Oro - SciPro (una división comercial de LHi Group Ltd) Platino - CK Group Países Bajos Oro - Lab Resources Platino - Yxion Irlanda Oro - Sigmar Platino - Claran Consultants Espíritu de Alianza - Planet Pharma Proveedor Emergente del Año - DPS Global Proveedor del Año - Room at the Top

"Reconocer a 'lo mejor de lo mejor' de entre nuestros proveedores es una manera de demostrar la excelencia constante brindada por nuestros proveedores de rendimiento superior a través de nuestro programa de gestión de proveedores exclusivo", dijo Jaideep Majumdar, vicepresidente asociado de Provisión Estratégica Internacional (GSS, por sus siglas en inglés). "Nuestra visión para conectar, desarrollar y promover unas relaciones sólidas como proveedor ha ayudado a AgileOne a ofrecer una base de provisión internacional de alto rendimiento para los programas de nuestros clientes. El hecho de estar centrados en el asesoramiento incentiva a los proveedores a que amplíen sus servicios para apoyar otros programas de cliente AgileOne, tanto a nivel nacional como internacional, a los que, de lo contrario, no tendrían acceso".

La selección de los premiados se determina de acuerdo con su rendimiento global, las opiniones de los equipos de programa in situ y la facilidad de interacción. Se estableció un sistema de puntuación normalizado y equilibrado para cada proveedor con el propósito de definir unas clasificaciones reales basadas en la garantía de provisión, la calidad y el servicio. Haga clic aquí [http://www.agile-1.com/en/suppliers.aspx] para obtener más información sobre el programa GSS de AgileOne. Siga a GSS @AgileOneGSS

Acerca de AgileOne

El enfoque consultivo de AgileOne proporciona soluciones a los retos planteados por las plantillas de nuestros clientes al ofrecer un ahorro de costes, una mitigación de los riesgos, gestión de proveedores, alternativas de empleo, las mejores prácticas del sector y acceso a los mejores talentos. Combinamos unas tecnologías de captación de talentos innovadoras con unos profesionales bien formados y un robusto conjunto de soluciones para plantillas con las que maximizar el valor de la plantilla de nuestros clientes, lo que reduce la responsabilidad y los gastos generales asociados con la gestión de capital humano. AgileOne gestiona las complejidades de las plantillas internacionales de hoy en día al optimizar todos los componentes de la mano de obra directa y contingente.

