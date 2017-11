330 43

COMUNICADO: Conviva anuncia el primer estudio de investigación sobre mejores prácticas operativas en el sector OTT

Las encuestas de MTM orientan a editores y proveedores de servicios de contenido de transmisión libre sobre cómo superar las limitaciones de Internet para ofrecer vídeos en línea de alta calidad a los consumidores

FOSTER CITY, California, 16 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Conviva [http://www.conviva.com/], empresa que mejora la forma en que los distribuidores de contenido de transmisión libre (OTT, por sus siglas en inglés) usan la inteligencia basada en datos gracias a su plataforma Video AI, ha anunciado hoy la publicación de un nuevo estudio de investigación realizado por MTM [http://www.mtmlondon.com/], una consultoría independiente de investigación y estrategia, que exploró las mejores prácticas operativas de los principales editores de contenido de transmisión libre de la región EMEA y de Norteamérica. En concreto, el estudio analizó cuánto tiempo y esfuerzo se necesitan para descubrir y solucionar problemas de prestación de servicios, como el elevado almacenamiento en búfer, reducidas tasas de bits y tiempos de inicio de vídeo lentos. Estos problemas dan lugar a una reducción en el tiempo de visualización, abandonos de sesión e incluso de abandono total.

Internet no se diseñó para admitir transmisiones de vídeo en línea de alta calidad a gran escala y, sin embargo, nuestros clientes no tienen otra opción que usar este medio para ofrecer estos vídeos, a medida que cada vez más consumidores pasan de los servicios de televisión de pago tradicionales a una gran variedad de servicios de contenido de transmisión libre", afirma el doctor Hui Zhang, consejero delegado de Conviva. "Este estudio no solo revela la diversidad de enfoques que los principales editores de contenidos de transmisión libre emplean hoy en día para proporcionar sus servicios, sino también la gran cantidad de oportunidades que los proveedores de tecnología, como Conviva, y otros deberían comprender para ayudar a desarrollar mejores servicios de transmisión en línea y para hacer que Internet funcione bien con vídeos".

Uno de los hallazgos más interesantes e inesperados de este estudio de investigación fue la constatación de que no existe un editor de contenido de transmisión libre típico. El objetivo original era encontrar los puntos en común de los editores para establecer puntos de referencia económicos. Si bien, el sector de la radiodifusión ha adoptado estándares y prácticas comunes para proporcionar contenidos, los editores de contenido de transmisión libre emplean variedad de enfoques para gestionar la provisión de vídeo y garantizar que los espectadores reciban una experiencia de elevada calidad. Aunque no se encontró un modelo empresarial común, hubo un rotundo acuerdo entre los encuestados en que una de las tareas operativas más difíciles es realizar análisis de las causas primarias de problemas tales como que un vídeo se detenga durante una reproducción (rebúfer) o fallos de transmisión. La mayoría de los encuestados también estuvieron de acuerdo en que la automatización o el aprendizaje automático les ayudarían a diagnosticar la causa primaria de cualquier problema.

"Nos propusimos crear un modelo empresarial para el sector del contenido de transmisión libre con el objetivo de comprender mejor la dimensión económica de ofrecer experiencias de transmisión en línea de alta calidad y sin errores", declaró Nick Thomas, subdirector de MTM. "En cambio, entre muchos otros hallazgos interesantes, descubrimos que la mayoría de editores de contenido de transmisión libre tienen políticas y procedimientos muy dispares para operar su servicio y ocuparse de los problemas de entrega".

Este estudio de investigación ha descubierto la increíble oportunidad que supone establecer estándares para lograr una gestión exitosa del negocio del contenido de transmisión libre. Los grupos de comercio del sector, como Streaming Video Alliance (SVA), deberían considerar establecer estándares acordados por parte de todo el sector sobre lo que constituye una experiencia de vídeo en línea de alta calidad de un modo que los clientes puedan comprender y que los editores puedan emplear como referencia. Asimismo, cabría también la oportunidad de que los editores de contenido de transmisión libre compartiesen conocimientos y mejores prácticas con las empresas del sector en relación con la operación, las alertas y la resolución de problemas. Esto podría mejorar la calidad de los vídeos en línea en todo el sector, lo que, a su vez, podría acelerar el crecimiento general del volumen de vídeos en línea de contenido de transmisión libre.

El estudio de investigación se dio a conocer por primera vez anoche, en la fiesta de presentación que tuvo lugar en el hotel The Hoxton, Shoreditch [https://thehoxton.com/london/shoreditch/hotels], en Londres, a la que asistieron ejecutivos del sector del contenido de transmisión libre de todo el mundo. Para obtener más información sobre el estudio y acceder al informe, visite https://www.conviva.com/research [https://www.conviva.com/research].

Acerca de Conviva

Conviva dota a cada pantalla conectada a Internet de las experiencias de visualización más atractivas que se puedan imaginar al mejorar la forma en que los distribuidores de contenido de transmisión libre (OTT) usan la inteligencia basada en datos. Durante años, HBO, Sky, Turner y similares han estado utilizando la plataforma Video AI de Conviva para ofrecer información muy reveladora sobre la experiencia de visualización en pantalla de los espectadores, lo que les ha permitido relacionar esos parámetros con importantes resultados comerciales. Esto ayuda a los clientes no solo a maximizar la fidelización y el aumento de los suscriptores, sino también a entender las tendencias de contenidos y visualización para poder ofrecer experiencias más personalizadas. Hacemos que el compromiso sea un resultado basado en datos obtenidos a partir de analíticas procesables de la calidad de la experiencia. Conviva es una empresa de capital privado con sede en Silicon Valley, California (EE. UU.), y oficinas en Nueva York y Londres. Para obtener más información, visite www.conviva.com [http://www.conviva.com/].

