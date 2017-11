330 43

COMUNICADO: ET Energy construirá un proyecto solar de 61MWp para UiTM en Malasia

NANKIN, China, 16 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- ET Energy, desarrollador y operador de energía limpia líder en el mundo, ha anunciado hoy que ha firmado junto con su socio Northwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. ("NWEPDI"), de China Power Engineering Consulting Group, un contrato EPC para llevar a cabo un proyecto llave en mano con UiTM Solar Power Sdn. Bhd., un importante desarrollador local de energía solar fotovoltaica. Según el acuerdo, las tres empresas se comprometen a construir una planta de energía solar de 61MWp en Malasia.

En concreto, se instalarán más de 220 000 módulos solares en una parcela de 110 hectáreas ubicada en Gambang en el municipio de Kuantan (estado de Pahang). El proyecto fue galardonado en la primera ronda del programa de puja de proyectos Large Scale Solar PV, y la planta de energía solar de 61MWp estará conectada con la red eléctrica antes de que finalice 2018. La electricidad verde que generará la planta de energía solar será suficiente para satisfacer las necesidades de más de 80 000 hogares.

ET Energy, en calidad de proveedor de soluciones energéticas hasta la entrega de llaves, trabajará con NWEPDI para ofrecer un servicio integral de ingeniería, contratación, construcción, operaciones y mantenimiento. Este proyecto internacional contará, tanto en la fase de creación como de desarrollo, con la experiencia y capacidad de ambas empresas, por lo que ha levantado grandes expectativas respecto al cumplimiento del plazo establecido así como respecto a la eficacia del sistema.

"Estamos orgullosos de ofrecer un servicio integral a una de las plantas solares más grandes de Malasia", ha comentado Dennis She, Presidente y CEO de ET Energy. "ET Energy lleva apoyando este proyecto desde junio del año pasado, y nuestro servicio y experiencia son claves para conseguir la confianza del desarrollador del proyecto. Estoy convencido de que este proyecto se finalizará dentro del plazo estipulado y cumplirá los requisitos especificados por el cliente. Nuestro objetivo es realizar más proyectos solares rentables y sostenibles para Malasia y para nuestros clientes internacionales".

Azlizan Fadzil, CEO de UiTM Holdings Sdn. Bhd, la sociedad de participación financiera de UiTM Solar Power, ha afirmado: "Nuestro objetivo principal es crear valores sostenibles y formas de inversión eficaces; para ello, nos comprometemos a transformar las ideas en acciones, y la generación de ingresos en creación de riqueza. Como empresa pionera en la energía solar a gran escala en Malasia, nos complace trabajar con socios internacionales de gran experiencia y capacidad como ET Energy y NWEPDI".

Acerca de ET Energy

ET Energy es un operador y desarrollador de energía limpia líder en el mundo que ofrece tecnologías solares innovadoras y soluciones financieras a medida. ET Energy proporciona soluciones profesionales completas a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas de energía solar, incluido el desarrollo, financiación, ingeniería, contratación, construcción, operaciones y mantenimiento. Para más información sobre ET Energy, visite: http://www.etsolar.com [http://www.etsolar.com/].

Para más información, contacten con:

Eric ZhangTel: +86-25-8689-8098 ext.9011/+86-136-4518-8386 Fax: +86-25-8689-8097 E-mail: eric.zhang@etsolar.com[mailto:eric.zhang@etsolar.com] / pr@etsolar.com[mailto:pr@etsolar.com]

Sitio Web: http://www.etsolar.com/

