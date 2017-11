330 43

COMUNICADO: Celebrada con éxito la 22ª Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en Chengdú, Sichuán, China

CHENGDU, China, 16 de noviembre, 2017 /PRNewswire/ -- La 22ª reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de Naciones Unidas se celebró en Chengdú, la capital de la provincia de Sichuán, en China, entre el 11 y el 16 de septiembre de este año. El evento reunió a más de 1.000 participantes de más de 130 países miembros de Naciones Unidas de todo el mundo, contando con la presencia de al menos 70 cargos ministeriales. Chengdú, la ciudad en la que tuvo lugar el evento, y la provincia de Sichuán, captaron una vez más la atención de la industria internacional del turismo.

Durante la reunión se mostraron varias especialidades únicas de Sichuán, entre ellas una selección de los emblemáticos tés y bordados de la provincia, y también se pudo degustar su cocina, reconocida en todo el mundo, lo que recibió la admiración de los ejecutivos del sector turístico venidos de todos los puntos del globo para participar en el evento. Los asistentes quedaron muy impresionados con el sector turístico de Sichuán, tras un recorrido de evaluación de diferentes atracciones turísticas bien conocidas en toda la provincia, como el Centro de Investigación de la Cría del Panda gigante de Chengdú y Dujiangyan.

Además de ser la sede de la Asamblea General de la OMT de este año, Sichuán también es dónde se fundó la Alianza Mundial para el Turismo. Para promocionar mejor la provincia como destino turístico, el gobierno municipal de Chengdú organizó un evento de fomento del turismo y la inversión, en el que un representante del gobierno presentó a ejecutivos de la industria del turismo global las últimas tendencias de desarrollo y el potencial de crecimiento del sector turístico de la ciudad. El gobierno ha lanzado 120 proyectos turísticos de lujo, que en conjunto suman una inversión por valor de unos 685.300 millones de yuanes (unos 102.700 millones de dólares estadounidenses). Cabe destacar que los tratos comerciales de seis de los proyectos clave se firmaron in situ, con un valor total de 61.000 millones de yuanes (aproximadamente 9.100 millones de dólares estadounidenses). Entre los tratos comerciales firmados hay un acuerdo de colaboración estratégica entre el gobierno de Chengdú y HNA Group, un acuerdo de colaboración estratégica entre el gobierno de Dujiangyan y Shanghai Zhongyou Real Estate Co., Ltd., para la construcción de un hotel temático de Transformers, y un acuerdo de inversión entre el gobierno de Chongzhou y Hainan Baisha Tianyuan Kangyangcheng Construction Co., Ltd., para la construcción del centro de salud y bienestar de Huaguoshan.

«Mediante la celebración del evento de este año, que ha atraído a más asistentes que ninguna otra edición, Chengdú y la provincia de Sichuán se beneficiarán no sólo de las ideas creativas que han surgido en el evento, sino también de lo que el evento producirá a largo plazo», dijo el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. «Los más de 1.000 participantes procedentes de todo el mundo servirán como puente para conectar el sector turístico de Sichuán con el resto del mundo, promocionando la provincia china como destino turístico de preferencia cuando regresen a su propio país. Esta es una oportunidad sin precedentes para el gobierno de la provincia de Sichuán, una oportunidad que no piensa desaprovechar».

CONTACTO: CONTACTO: Gu Hanlu, +86 18080032887, 19918630@qq.com

