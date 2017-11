330 43

COMUNICADO: ¡REVELADO! Lo que sucedió en 'The Greatest Job Interview in the World' de Grant's Whisky

Nuevamente en agosto, la búsqueda de Grant Whisky de un nuevo embajador de la marca establece pulsos de carreras en más de 100 países.

La marca invitó a tres candidatos finales a viajar por el mundo con una maleta llena de whisky en un épico viaje de 10 días como parte de The Greatest Job Interview in the World. Sus viajes se hicieron eco del legendario viaje llevado a cabo en 1909 por Charles Grant Gordon, yerno del fundador de la compañía William Grant.

Si esta es la entrevista, imagine cómo es el trabajo.

La oportunidad capturó la imaginación por todo el mundo, generando casi 5.000 solicitudes de candidatos en 103 países. Los aspirantes fueron inicialmente limitados a 20 que volaron de 13 países para asistir al evento 'The Mixer' en Dufftown, Escocia, hogar espiritual de la marca. Después de una serie de retos, tres finalistas - Amy, un profesor de PE que vive en Madrid; Danny, un whisky barman de Edimburgo y Linda, una presentadora de radio de Johannesburgo - fueron enviados a tres diferentes destinos del mundo para 'vivir el trabajo' durante diez días.

Entre ellos, los finalistas cubrieron más de 51.000 millas, visitando 15 ciudades de nueve países en los cinco continentes, con 20 vuelos internacionales. Montaron en Segway alrededor de Tel Aviv, en tuk-tuk'd por Mumbai, en carrito en Taipei y volaron en hidroavión sobre el Sydney Harbour Bridge. Amy mezcló cócteles en Cracovia, mientras que Daniel llevó degustaciones en Taipei y Linda DJ'd en Colombia. Su objetivo final era dar vida al lema de la marca, Stand Together.

Revise los aspectos más destacados del vídeo - ¿ Cree que merece la pena ser nombrado Embajador de Marca Global de Grant?

El candidato con éxito viajará a muchos más países en 2018 para encabezar una serie de eventos especiales.

Oliver Dickson, director de marca asociado, comentó: "La respuesta a la campaña ha sido simplemente notable. Cuando empezamos este proceso quién habría pensado que íbamos a atraer un conjunto con tanto talento y diverso de candidatos.

"Sin duda hemos probamos su resistencia, habilidades e ingenio, pero lo más importante hemos sido capaces de ver cómo su pasión se traduce a través de diferentes culturas. Los tres de nuestros finalistas encarnan el espíritu de 'Estar juntos' de la marca Grant que hace más difícil la decisión final."

El nuevo Embajador de Marca Global de Grant será dado a conocer el 30 de noviembre de 2017 en los canales oficiales de Grant de Instagram y Facebook.

Para más información visite @GrantsWhisky en Instagram o en Facebook Grant's Whisky.

Oliver Dickson, director de marca asociado, William Grant & Sons oliver.dickson@wgrant.com

