COMUNICADO: Vezt ofrecerá a los aficionados a la música la posibilidad de poseer una parte de los derechos de una canción de éxito

Fans y artistas comparten titularidad y regalías en la revolucionaria Initial Song Offering(TM) ("Oferta Inicial de Canciones")

LOS ANGELES, 15 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- El futuro de la música ha llegado y le invitamos a ser partícipe de la historia. A partir del 16 de noviembre a las 9 de la mañana (UTC), los aficionados no estadounidenses tendrán ocasión de poseer parte de los derechos de la legendaria canción Jodeci Freestyle, grabada por Drake. Al participar en la Initial Song Offering(TM), o ISO (el innovador proceso de monetización que acaba de presentar la empresa), los fans compartirán la titularidad y las futuras regalías que genere esta obra de propiedad intelectual.

"Es para nosotros motivo de entusiasmo poder abrir a los aficionados dela música las puertas de esta novedosa y atractiva forma de titularidad", afirma Steve Stewart, consejero delegado de Vezt. "Esto no es como descargar una canción ni como escucharla en directo y en continuo: esos fans realmente van a poseer parte de la canción y tendrán derecho a percibir las regalías que se generen a lo largo de los próximos tres años".

Información sobre la ISO de "Jodeci Freestyle"

-- Vezt va a poner a disposición del público una participación del 10% de los derechos de autor de la canción "Jodeci Freestyle". -- ¡Hay un plazo limitado! La ISO va a comenzar a las 9 de la mañana (UTC) del jueves 16 de noviembre de 2017 y se cerrará una vez efectuadas 100 adquisiciones. -- Las primeras 100 personas que compren criptomoneda de Vezt (VZT) recibirán una parte prorrateada de una participación del 10% de los derechos de autor que ofrece Vezt. -- La VZT se adquiere en el sitio web de la empresa (https://vezt.co [https://vezt.co/]). Solo están autorizadas a participar aquellas personas que no sean residentes de EE. UU. -- Las condiciones pueden consultarse en su integridad al final de este comunicado.

"La ISO es un proceso novedoso y revolucionario que permite que artistas y titulares de derechos gocen de control sobre canciones suyas nuevas o ya existentes y gracias a ello puedan capitalizar su trabajo seleccionando partes de esas canciones y poniéndolas a la venta", manifestó Robert Menendez, director financiero. "Vezt representa un mercado nuevo para las canciones y da a los artistas la oportunidad de crear más música".

Panorámica general: sistema de funcionamiento de una ISO

Los artistas y los titulares de los derechos deciden cuánto les gustaría recaudar a partir de una fracción de una de sus canciones, establecen el plazo de reversión y fijan una fecha para la ISO.

-- En Vezt, los adquirientes de derechos (que pueden ser aficionados, profesionales de la música y marcas) proceden a la compra mientras dure la ISO y los artistas reciben los fondos mediante un abono efectuado a su cuenta. -- La información sobre los derechos de las canciones se codifica en la cadena de bloques de Vezt. -- A continuación, las regalías que produzcan las canciones las cobran los organismos de derechos de emisión (ODE) de 137 países de diversas partes del mundo, así como Stem.is, que suma la cantidad global de regalías por emisión digital que se generen en Spotify, iTunes, YouTube, Pandora, etc. -- Vezt transfiere esas ganancias a los adquirientes de derechos y establece así un mercado nuevo, sin imposición de límites a lo que puedan crear los artistas musicales interesantes de nueva aparición.

Condiciones íntegras de la ISO de Jodeci Freestyle

-- La ISO va a comenzar a las 9 de la mañana (UTC) del jueves 16 de noviembre de 2017 y se cerrará una vez efectuadas 100 adquisiciones. -- Las primeras 100 personas que compren la criptomoneda de Vezt (VZT) en este tiempo recibirán una parte prorrateada del 10% de los derechos de autor de la canción. -- La VZT se adquiere en el sitio web de la empresa (https://vezt.co [https://vezt.co/]) y solo están autorizadas a participar aquellas personas que no sean residentes de EE. UU. -- El participante debe enviar a ISO@vezt.co [mailto:ISO@vezt.co] una captura de pantalla del recibo de su cartera digital, así como su dirección de contacto por correo electrónico para fines de identificación. -- La cantidad de derechos que se le vaya a conceder al participante se prorrateará en función del importe de criptomoneda VZT que haya adquirido: a más criptomoneda, más derechos sobre la canción. -- Dado que los adquirientes de derechos no gozan de derechos mayoritarios, no podrán ceder la canción bajo licencia ni obstaculizar dicha cesión por parte de terceros.

Acerca de Vezt Inc.

Vezt permite a los aficionados a la música compartir con los artistas la titularidad de sus canciones preferidas. La empresa, fundada en el año 2016, tiene su sede en Los Angeles (California) y ha recibido financiación de Binary Capital y de diversos ordenantes del Global Trust Group. Para obtener más información, puede visitarse el sitio web en www.vezt.co [http://www.vezt.co/] y el perfil de Twitter en @veztinc [http://twitter.com/veztinc].

