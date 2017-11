330 43

COMUNICADO: La inscripción para el sorteo del ascenso al Empire State Building de 2018 abre el 14 de noviembre de 2017

Los corredores podrán inscribirse hasta el 10 de diciembre para participar en la edición cuadragésimo primera del ascenso anual que tendrá lugar el miércoles 7 de febrero de 2018, a las 8 de la tarde.

NUEVA YORK, 15 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. ha anunciado hoy que la inscripción para el sorteo al Empire State Building Run-Up (ESBRU, por sus siglas en inglés) de 2018 comenzará el martes 14 de noviembre de 2017, a las 12 del mediodía ET (hora del Pacífico de los EE. UU.) y cerrará el domingo 10 de diciembre de 2017 a las 11:59 de la noche ET. La cuadragésimo primera edición del ESBRU anual se celebrará el miércoles 7 de febrero de 2018 a las 8 de la tarde, ET.

Miles de corredores de todo el mundo se inscribirán para tener la oportunidad de competir en una carrera en la que deberán subir los 86 pisos del Empire State Building, lo que supone un total de 1576 peldaños. Los corredores interesados pueden registrarse en línea en http://www.nycruns.com/esb [http://www.nycruns.com/esb]. La entrada a la carrera cuesta 125 dólares por solicitud, y solo se cobrará a aquellos candidatos seleccionados de manera aleatoria para participar. Los corredores que hayan presentado su candidatura para el ascenso recibirán una notificación sobre su estado respecto a la carrera durante la semana del 11 de diciembre de 2017.

"El Empire State Building espera transformar de nuevo al edificio más famoso del mundo en un destino de competición para los atletas de la élite mundial y los entusiastas del ascenso de torres", afirmó Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de ESRT. "Invitamos a atletas de todo el mundo a que vengan a la ciudad de Nueva York para ascender por el Empire State Building en 2018 y convertirse en parte de nuestra historia".

El evento está organizado por NYCRUNS, la mayor compañía de gestión de eventos de carreras de la zona metropolitana de Nueva York.

Acerca del Empire State BuildingEl Empire State Building, situado en Midtown Manhattan y propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "edificio más famoso del mundo" con sus 1.454 pies de altura (desde la base a la antena). Gracias a sus nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructuras, espacios públicos y servicios, el Empire State Building ha atraído a destacados arrendatarios de entre un diverso abanico de sectores procedentes de todo el mundo. La robusta tecnología de difusión del rascacielos acoge algunas de las principales estaciones de radio FM y televisión del mercado metropolitano de Nueva York. El Empire State Building fue nombrado el edificio favorito de América en una encuesta realizada por el American Institute of Architects, y el observatorio del Empire State Building es una de las atracciones más apreciadas del planeta al tiempo que constituye el primer destino turístico de la región. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com [http://www.empirestatebuilding.com/], www.facebook.com/empirestatebuilding [http://www.facebook.com/empirestatebuilding], @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg [http://www.instagram.com/empirestatebldg], www.youtube.com/esbnyc [http://www.youtube.com/esbnyc] o www.pinterest.com/empirestatebldg/ [http://www.pinterest.com/empirestatebldg/].

Acerca de Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. , una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés), es propietaria, gestiona, opera, adquiere y reposiciona locales de oficinas y comerciales en Manhattan y la gran zona metropolitana de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, el edificio más famoso del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York (Nueva York), la cartera de oficinas y comercial de la empresa abarca 10,1 millones de pies cuadrados de espacio de alquiler, a fecha de sábado, 30 de septiembre de 2017, compuestos de 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 locales de oficinas, incluidas nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield (Connecticut) y dos en el condado de Westchester (Nueva York); y aproximadamente 700.000 pies cuadrados de alquiler en la cartera comercial.

Acerca de NYCRUNS NYCRUNS organiza más de 40 carreras anuales en la ciudad de Nueva York, entre las que se cuenta la Media Maratón de Queens, la reciente gran carrera de la ciudad de Nueva York sobre asfalto por las calles de Flushing. En 2017, aproximadamente 50.000 corredores pasarán por sus líneas de meta. Además de organizar el ascenso al State Building, entre sus clientes más destacados se cuentan los New York Jets, la Universidad de Nueva York y muchas ONG.

