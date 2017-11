330 43

COMUNICADO: El doctor Sanusi Umar demanda al doctor Jean Devroye y Devroye Instruments, Inc. por violación de patente

- El doctor Sanusi Umar, de Dr. U Devices Inc., entabla un pleito contra el doctor Jean Devroye y Devroye Instruments, Inc. por violación de patente en el caso del sacabocados para trasplante capilar por extracción de unidades foliculares

REDONDO BEACH, California, 15 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- El doctor Sanusi Umar, propietario de Dr. U Devices Inc., que a su vez es fabricante de los sistemas de trasplante capilar Dr. UGraft y Dr. UPunch y titular de varias patentes sobre una serie de instrumentos que se emplean en la reposición capilar por extracción de unidades foliculares (método FUE, por sus siglas en inglés), ha anunciado hoy la interposición de una demanda contra el doctor Jean Devroye y Devroye Instruments, Inc., ante un tribunal federal de distrito alemán.

En la demanda se asevera que el doctor Devroye y Devroye Instruments comercializan un instrumento, habitualmente bajo las marcas registradas WAW Punch y Trumpet Punch, que infringe una patente de la que es titular el doctor Umar y que se refiere, en términos generales, a un sacabocados capilar capaz de extraer eficazmente los folículos del cuero cabelludo del paciente causando un mínimo daño a los implantes.

"Dr. U Devices Inc. se enorgullece de haberse salido de los cánones y de que este proceso haya culminado en la obtención de varias tecnologías patentadas en el sector de los trasplantes capilares", explicó el doctor Umar. "Ha habido cirujanos que han acudido a mí para solicitar la adquisición de algunos de los instrumentos que tengo patentados y que no quieren incurrir en responsabilidades por violación de patente a resultas de haber comprado sacabocados no autorizados".

El doctor Umar expuso: "los sacabocados y la tecnología de trasplante capilar por el método FUE que hemos patentado exigieron unos 10 años de investigación y desarrollo que culminaron en varias publicaciones en algunas de las principales revistas sometidas a revisión experta [https://ugraft.com/publications/], así como en la obtención de un gran número de patentes en diversos lugares del mundo. La consecuencia de lo anterior es lo último en tecnología FUE, asequible y portátil y que, en muchos sentidos, ha reducido la curva de aprendizaje necesaria para practicar técnicas FUE tanto básicas como avanzadas, como las extracciones de pelo de la cabeza, nuca, barba y resto del cuerpo, así como de cabello rebelde de estilo afro. Son inversiones como esta las que hacen los inventores para generar cambios en los diversos sectores y en el orden establecido de las cosas y es por ello por lo que han de respetarse las patentes". El único distribuidor autorizado de los sistemas patentados Dr. UGraft y Dr. UPunch de trasplante capilar avanzado por el método FUE es Ellis Instruments. Inc., de Madison (Nueva Jersey); además, es posible hacer pedidos directamente a través de Internet en https://ugraft.com/ [https://ugraft.com/], donde puede consultarse información actualizada sobre las tecnologías Dr. UGraft y Dr. UPunch. El doctor Umar lanzó la siguiente advertencia: "los compradores también deben ser conscientes de que existen productos UGraft y UPunch falsos en el mercado. Los auténticos tienen logos distintivos y aquellos instrumentos que no se adquieran en uno de estos centros autorizados probablemente sean falsificaciones pirata".

El doctor Umar continuó: "para fomentar la innovación, muchos países han establecido un sistema de patentes con miras a incentivar la creatividad y proteger los derechos de los inventores, que a menudo pasan apuros extraordinarios para hacer realidad sus sueños. No entablé este pleito hasta que no quedó claro que el doctor Devroye estaba aprovechando varios aspectos de mi tecnología para vender sacabocados capilares a escala mundial".

En esta demanda interpuesta en Alemania, el doctor Umar reclama una indemnización económica por daños y perjuicios, la aplicación de medidas cautelares y la condena en costas al demandado. El doctor Umar informó de que se han puesto en marcha otras investigaciones para determinar si existen más aparatos en el mundo con los que se estén violando las patentes y, en caso de que se sigan descubriendo infracciones, procederá a interponer las correspondientes demandas.

https://mma.prnewswire.com/media/603527/Dr_U_Devices_Inc___UPunch_Rotor_IV.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/603527/Dr_U_Devices_Inc___UPunch_Rotor_IV.jpg]

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=t4hsOGbAgoM&t=64s [https://www.youtube.com/watch?v=t4hsOGbAgoM&t=64s]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/603527/Dr_U_Devices_Inc___UPunch_Rotor_IV.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/603527/Dr_U_Devices_Inc___UPunch_Rotor_IV.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Sanusi Umar, drumar@dru.com, 310-318-1500

