COMUNICADO: Clé de Peau Beauté presenta a Felicity Jones como cara mundial de la marca

Como parte de un relanzamiento estratégico de la marca Clé de Peau Beauté, la actriz nominada para los Premios de la Academia ha sido nombrada como la cara mundial de la marca

TOKIO, 15 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la marca de prestigio de gama alta de Shiseido Group tiene el honor de presentar a la actriz nominada a los Premios de la Academia, Felicity Jones como la nueva cara de sus productos de lujo cosméticos y para el cuidado de la piel. Jones hará su primera aparición en enero de 2018 en una campaña dirigida por el conocido fotógrafo británico David Sims.

Yukari Suzuki, Director de la Marca de Clé de Peau Beauté afirma: Un elemento crucial de Clé de Peau Beauté es ayudar a los clientes a que sientan que nuestra marca es parte de sus vidas. Felicity es ambiciosa, y muy reconocible, lo que la convierte en la cara ideal de Clé de Peau Beauté. Ella encarna el ADN de la marca: inteligente, persistente y exquisita. Su pasión y dedicación increíble a su profesión le han permitido dejar huella en el mundo y en aquellos que la rodean".

Jones es más conocida por su Premio de la Academia, BAFTA, SAG y su importante papel nominado a los Globos de Oro con Eddie Redmayne en La teoría del todo de James Marsh. Más recientemente, protagonizó el reparto de Rogue One: Una historia de Star Wars, dirigida por Gareth Edwards. La película se presentó en todo el mundo el 16 de diciembre de 2016 y superó el listón de los 1000 millones de dólares en todo el mundo. La actriz educada en Oxford también protagoniza un pequeño papel en la película biográfica de Ruth Bader Ginsburg, On the Basis of Sex, que trata sobre la carreta judicial de la Corte Suprema luchando por la igualdad de derechos. Jones también protagoniza la película El lago de los cisnes dirigida por Luca Guadagnino e inspirada en la historia clásica de ballet.

"Para mí es importante que mis valores estén en consonancia con cualquier marca con la que esté relacionada", afirma Jones. "Clé de Peau Beauté dejó claro que acudieron a mí por mis principios y dedicación. Estoy muy orgullosa de la campaña Primavera/verano 2018 y estoy deseando mostrarla al mundo".

La campaña Primavera/Verano 2018 se rodó a lo largo de dos días en Londres. Se divulgará mundialmente en medios impresos y en línea en Asia, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Travel Retail. Jones viajará por todo el mundo para acudir a actos de lanzamiento exclusivos, empezando por un acto especial en Los Angeles en enero de 2018.

Clé de Peau Beauté significa La clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es liberar el poder del esplendor de la mujer aprovechando tecnologías de maquillaje y algunos de los productos para cuidado de la piel más avanzados del mundo. Cuando se unen los elementos más exquisitos, todo se ilumina.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté es una de las marcas de productos cosméticos y para el cuidado de la piel más prestigiosas del mundo y la marca de lujo número uno en Japón. Está disponible en trece países (Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Singapur, Vietnam, Indonesia, Estados Unidos, Canadá y Rusia) y se ha ganado una reputación mundial por su excelencia. Para más información, visite www.cledepeaubeaute.com [http://www.cledepeaubeaute.com/] o siga la marca en las redes sociales (a continuación).

