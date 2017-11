330 43

COMUNICADO: Trinidad La Trova, lanzamiento mundial de Habanos, S.A., en Asia Pacífico

LA HABANA, November 15, 2017 /PRNewswire/ --

- Habanos, S.A. presenta, junto con The Pacific Cigar Co. LTD., su distribuidor para Asía Pacífico, este nuevo lanzamiento - Este producto, diseñado exclusivamente para la red de tiendas especializadas La Casa del Habano, se presenta simultáneamente en ocho establecimientos en diferentes ciudades de la región de Asia Pacífico.

Habanos, S.A. junto a su distribuidor para Asia Pacífico, The Pacific Cigar Co, LTD, lanza, a nivel mundial Trinidad La Trova (52 x 166mm), un novedoso y exclusivo producto diseñado únicamente para la red de tiendas especializadas bajo franquicia La Casa del Habano.

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo:https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation

Trinidad La Trova (52 x 166mm) se produce 'Totalmente a Mano con Tripa Larga' con hojas seleccionadas procedentes de la zona tabacalera de más renombre internacional, Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, Cuba*. Para su elaboración, los expertos torcedores cubanos se esmeran en realizar una cuidada producción que satisfaga los más expertos y exigentes fumadores de Habanos.

Trinidad es la marca que rinde homenaje a la población llamada Santísima Trinidad, un singular lugar de la costa sur de Cuba declarado Patrimonio de La Humanidad por la UNESCO. Se puso a disposición de los fumadores de todo el mundo en 1998, siempre en cantidades limitadas. Más adelante, Trinidad cambió su imagen de marca para modernizarla y que estuviese alineada con la extraordinaria calidad de sus Habanos. Actualmente su producción se lleva a cabo en la Fábrica Francisco Donatién, en Pinar del Río*, que destaca por producir el mejor tabaco del mundo.

Este nuevo producto, es una vitola inédita en la marca, ("Cañonazo Especial") aunque fue utilizada únicamente en 2011 en una Edición Limitada, Cohiba 1966. Con este lanzamiento mundial, la marca Trinidad sigue apostando por potenciar su gama de Habanos de calibre grueso, sumándolo así a sus otras dos propuestas: Trinidad Vigía (54 x 110mm) y Trinidad Topes Edición Limitada (56 x 125mm).

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Habanos, S.A. de ofrecer, anualmente, novedades disponibles exclusivamente en La Casa del Habano, la red de tiendas bajo franquicia especializadas en la venta de Habanos. Estos establecimientos ofrecen a los fumadores más selectos la posibilidad de disfrutar del universo que envuelve a estos prestigiosos puros, ya que dispone del mejor servicio y atención personalizada para adquirirlos y degustarlos, así como de elegantes espacios de reunión y encuentro. Actualmente ya son más de 145 tiendas de lujo con presencia en 65 países.

El lanzamiento mundial de Trinidad La Trova (52 x 166mm) se hará de forma simultánea en 8 establecimientos. Por un lado, en siete Casas del Habano situadas en Bangkok y Chiang Mai, en Tailandia; Hong Kong, Macao y Taipéi, en China; Kuala Lumpur en Malasia; y Tokio en Japón. Además, también se realizará la presentación en el Cohiba Atmosphere de Bangkok.

Para más información sobre Trinidad, La Casa del Habano y Cohiba Atmosphere: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne

*Denominaciones de Origen Protegida

Para más información sobre Habanos, S.A.:

http://www.habanos.com

https://www.instagram.com/habanos_oficial

https://twitter.com/Habanos_Oficial

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA

Para más información y material gráfico: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne

Young & Rubicam: press.habanos@yr.com , Tel: +34-609-46-44-05

Carla Lladó, Tel: +34-669-54-69-09

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/603860/Habanos_Trinidad_La_Trova.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/603860/Habanos_Trinidad_La_Trova.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation

PUBLICIDAD