COMUNICADO: La Asociación Budista SGI Insta A La Abolición De Las Armas Nucleares Como Imperativo Moral En La Conferencia Vaticana

TOKIO, 13 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Hiromasa Ikeda, vicepresidente de la asociación budista Soka Gakkai International (SGI), se unió a otros participantes para enfatizar el argumento moral para librar al mundo de las armas nucleares e instó a que se intensifiquen los esfuerzos de sensibilización en la conferencia sobre "Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para el desarme integral", celebrada en el Vaticano, Roma, los días 10 y 11 de noviembre.

El Sr. Ikeda declaró, "Las armas nucleares son peligrosas desde una perspectiva de la seguridad. Desde una perspectiva ética y moral, son injustas. Esto las hace inaceptables en cualquier mano. Dado que los riesgos geopolíticos del conflicto nuclear se elevan a niveles sin precedentes, es vital que todas las personas compartan ampliamente esta conciencia".

También hizo hincapié en el enfoque educativo de la SGI en la creación de oportunidades para el diálogo. "Esto puede fomentar una conciencia compartida de que las armas nucleares, en cualquier mano, son peligrosas e incorrectas como medio para proteger las cosas y las personas que atesoramos".

La SGI ha sido una de las trece organizaciones cooperantes que participaron en la conferencia auspiciada por el recientemente creado Dicasterio del Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

El 10 de noviembre, los participantes de la conferencia fueron recibidos en audiencia por Su Santidad el Papa Francisco, quien habló de la "mentalidad del miedo" creada por las armas nucleares, diciendo, "Las armas de destrucción masiva, en particular las atómicas, no generan nada más que una engañosa sensación de seguridad y no pueden constituir la base de la convivencia pacífica entre los miembros de la familia humana, que debe inspirarse en una ética de la solidaridad".

Entre los conferenciantes se encontraban varios Premios Nobel de la Paz, y entre ellos Beatrice Fihn, Directora Ejecutiva de ICAN (la Campaña Internacional para Abolir Armas Nucleares) Premio Nobel de la Paz 2017, quien agradeció a las personas de fe por sus esfuerzos hacia la histórica adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en julio de este año, diciendo, "Este tratado no es el paso final en nuestro viaje fuera de la oscuridad nuclear, sino el comienzo del fin".

Otros Premios Nobel de la Paz que disertaron fueron Mohamed El Baradei, Jody Williams, Muhammad Yunus, Mairead Maguire y Adolfo Pérez Esquivel. Otros oradores fueron representantes de alto nivel de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja y Masako Wada de Nihon Hidankyo, víctima del bombardeo atómico de Nagasaki.

Su Eminencia El Cardenal Peter K. A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, clausuró la conferencia instando a un diálogo y a una acción continua, declarando que "Todo está conectado y todos estamos conectados. Juntos podemos liberar al mundo de las armas nucleares, invertir en el desarrollo humano y construir la paz"

Otras organizaciones cooperantes fueron la Embajada de Italia ante la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Católica de Alemania, la Conferencia de Obispos Católicos de Japón, el Centro Interdisciplinario "Sciencze per la Pace" (CISP) en la Universidad de Pisa, la Universidad de Georgetown, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de la Paz de la Escuela de Keough de Asuntos Globales, Mazda Motor Europe GmbH, la Universidad de Notre Dame, la Iniciativa de Amenaza Nuclear, Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, Senzatomica y la Unión Italiana de Científicos para el Desarme.

La muestra contra las armas nucleares Senzatomica, creada originalmente por el Istituto Italiano Soka Gakkai, se exhibió durante la conferencia.

Soka Gakkai International (SGI) es una asociación budista de base con 12 millones de miembros en todo el mundo. Tiene un recorrido de 60 años en actividades de educación para la paz hacia la abolición de las armas nucleares.

