COMUNICADO: LOUIS XIII presenta 100 Years, la nueva canción de Pharrell Williams cuyo lanzamiento se realizará en 2117, pero solo #I

SHANGHAI, November 15, 2017 /PRNewswire/ --

Este noviembre, el Cognac LOUIS XIII presentará "100 Years" - The song we'll only hear if we care- una composición musical única creada por Pharrell Williams que no será lanzada sino hasta 2117.

LOUIS XIII realizó esta colaboración con Pharrell Williams, cuyo punto en común en este innovador proyecto es el compromiso y dedicación que ambos comparten por temas de sostenibilidad. La canción original es una expresión creativa de la delicada relación entre la naturaleza y el tiempo, así como del efecto que los humanos tienen sobre el medio ambiente. Cada decantador de LOUIS XIII representa el logro de una vida de varias generaciones de Maestros de bodega, así que la filosofía de LOUIS XIII siempre debe ser pensar en el siglo que está por venir.

La exclusiva composición de Pharrell fue grabada en un disco elaborado a base de barro procedente del suelo calcáneo de la región de Cognac, para posteriormente ser almacenado en las bodegas de LOUIS XIII en una caja de seguridad especialmente diseñada por Fichet-Bauche, que solo se puede destruir cuando es sumergida en agua. Si el nivel del mar continúa subiendo a un ritmo tan alarmante debido al cambio climático, los científicos pronostican que en 100 años una porción s de la tierra podría estar bajo el agua. La única forma de garantizar que esta pieza musical sea escuchada nuevamente en 2117, es decir, un siglo a partir de ahora, es creando conciencia de las consecuencias del calentamiento global. Si no cambiamos nuestra forma de vivir las futuras generaciones nunca escucharán este tema. Por lo que "100 years"- The song we'll only hear if we care- de Pharrell Williams se presentará en 2117, pero solo #Ifwecare.

"Me encanta el hecho de que LOUIS XIII piense un siglo adelante" comentó Pharrell Williams. "Todos deberíamos hacer lo mismo por el planeta. Tenemos un interés común por preservar la naturaleza para el futuro. Cada botella es el logro de una vida de hombres y mujeres. Se trata del legado y la transmisión". Pharrell siempre ha sido un apasionado de la preservación de nuestro medio ambiente y de la importancia de la acción humana para enfrentar el cambio climático.

El ganador de 10 permios Grammy y 2 veces nominado a los Premios de la Academia presentó por única vez la canción "100 Years" durante una fiesta privada en Shanghai. Los cien afortunados invitados que asistieron no pudieron grabar esta experiencia única, por lo que la canción permanecerá en secreto durante el próximo siglo. LOUIS XIII y Pharrell intentan de este modo inspirar a estos invitados a tomar medidas y motivar a otros a involucrarse en el esfuerzo internacional para frenar el calentamiento global.

"Estamos increíblemente orgullosos de este proyecto innovador", dijo Ludovic du Plessis, Director Ejecutivo Global de LOUIS XIII". La naturaleza y el tiempo son el corazón de lo que hacemos. Si el entorno es inestable, incluso el mejor maestro de bodega no podría componer la mezcla excepcional que es LOUIS XIII. El calentamiento global es uno de los problemas más importantes del siglo XXI; con 100 años: la canción que solo escucharemos si nos importa, esperamos inspirar a la gente de todo el mundo a actuar ".

En 2015, LOUIS XIII se asoció con el famoso actor y visionario creativo John Malkovich para crear "100 años: la película que nunca verás", un trabajo artístico que invita a la reflexión y explora la relación del pasado, el presente y el futuro. "100 Years" - La canción solo escucharemos si nos importa - fue vista en Shanghai el 13 de noviembre de 2017. Para más información, visite el sitio web de la marca - WWW.LOUISXIII-COGNAC.COM [http://WWW.LOUISXIII-COGNAC.COM ]

CALENTAMIENTO GLOBAL

LOUIS XIII fue fundada en 1874 por Paul Emile Rémy Martin y es el resultado de la genialidad de sus creadores, el medio ambiente y generaciones de propietarios y maestros de bodega. La madre naturaleza está en el corazón de lo que hacemos, sin su equilibrio y bienestar, los mejores maestros de la bodega o viñedos no podrían cultivar y elaborar la excepcional mezcla de hasta 1200 aguardientes que componen cada decantador de LOUIS XIII. Como Paul Emile Rémy Martin, André Giraud, Georges Clot y Pierrette Trichet lo hicieron en el pasado, el actual maestro de la bodega Baptiste Loiseau está separando los mejores aguardientes como un legado para sus sucesores en el próximo siglo.

Tras el evento en Shanghai, el cognac LOUIS XIII lanzará una gira internacional por las principales ciudades de todo el mundo con el fin de crear conciencia y recaudar fondos para las organizaciones ambientales a través de cenas de caridad. Mediante estos eventos, LOUIS XIII apoyará directamente a las asociaciones dedicadas a frenar el cambio climático a nivel local.

Gracias al regalo de las tierras de la región de Grande Champagne donde están enclavados los viñedos y el suelo de LOUIS XIII, cada decantador se constituye como el logro de la vida de generaciones de maestros de bodega. Desde su nacimiento en 1874 hasta la Exposición Universal de París, o al acompañar a las dinastías reales de Europa, LOUIS XIII fue un observador privilegiado del siglo XX. Hoy en día, es natural que nos preocupemos profundamente por nuestro medio ambiente y trabajemos para servir como abanderados para abordar este gran problema del siglo XXI. Proteger nuestras tierras es una necesidad diaria, pensar un siglo más adelante ha sido el principio básico de nuestra filosofía desde que se fundó LOUIS XIII, ya que el maestro de bodega debe separar los mejores aguardientes como un legado para sus sucesores para el próximo siglo. Preparar el legado que dejaremos para las generaciones futuras es una parte integral del ADN de nuestra marca y nuestra participación en el esfuerzo mundial para combatir el cambio climático no solo es legítima, es necesaria.

El Grupo Remy Cointreau, incluido LOUIS XIII, se ha dedicado durante mucho tiempo al esfuerzo mundial para frenar el calentamiento global. El grupo se unió a la organización medioambiental del "Pacto Global" de las Naciones Unidas hace 14 años, y ha sido miembro de la elite "Global Compact Advanced" desde 2014. El grupo está dedicado a contribuir al esfuerzo internacional con su Estrategia Corporativa 2020 mediante el programa de Responsabilidad (RSC), dentro del marco ambiental de la ONU. Tomar medidas para ayudar a combatir el cambio climático es uno de los principales metas del programa 2020, particularmente en lo que a reducción de los gases de efecto invernadero y la huella de carbono del grupo se refiere. Las principales prioridades de este programa incluyen prácticas sostenibles de cultivo de vino, eficiencia energética, embalaje ecológico, optimización de envíos de productos y conservación de bosques. Dada su producción de nicho, LOUIS XIII contribuye a una emisión de CO2 muy pequeña.

